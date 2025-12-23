「もう、やめたげて」悪霊に対し″陽キャ″な神様がグイグイ行っちゃう！除霊される悪霊に″陰キャ″のよしみで同情…【作者に聞く】
憑かれやすい体質を持つ主人公の周りには、常に悪霊が寄り付いてきていた。しかしその割に彼は困ってはいなかった。なぜなら、引き寄せていたのは幽霊だけじゃなく、八百万の神々もだったから…!!
今回は、本作「憑かれやすい男にはもれなく八百万がついてくる」を描いている漫画家の比内ハツ(@s_n_c_yha)さんに、本作についての話を伺った。
ホラー系の夢を見たことをきっかけに設定を組み直し、「悪霊＝陰キャ」としたうえで、それなら陽キャも出したいと思い神様を登場させ、物語の進行役として主人公(人間)を配置…。その結果「悪霊(陰キャ)だけではなく神様(陽キャ)にも憑かれやすい体質である陰キャの主人公が、なんの苦労もなくなんとなく除霊できてしまう話」というホラーコメディ？な本作「憑かれやすい男にはもれなく八百万がついてくる」が完成したという。
作者である比内ハツさんに特異体質な主人公・小林翔太について訊ねると「小林翔太は陽キャの発言をさばけるような陰キャがほしくなった結果にできた、後付けの主人公だったりします」という衝撃の裏話を話してくれた。特異体質以外はごく普通の人間、そしてむしろ目立たない部類のキャラをイメージしているのだそうで「よく絡んでいる陽キャの神様には慣れている(強制的に慣れさせられた)ため、結構鋭いツッコミを入れられて主人公としてとても動かしやすいキャラです」と語る。
「編集の講評から得たアドバイスを参考に折を見て個人的に仕切り直し、あるいは一緒に作品作りをしてもらえるご縁をいただいたときに、と考えております」と続編について期待できるコメントを残してくれた比内ハツさん。「編集者の意見を参考にすると、詰まっていたところがうまく流れる感じで話が組みやすくなるうえ、より描きたい部分を強調する技術を考えることができるため、現在は勉強を進めている最中です」と制作に対し意欲的な様子もうかがえた。
ホラーだけどコメディ？な本作を、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：比内ハツ(@s_n_c_yha)
