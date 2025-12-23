白石麻衣が自身のInstagramを更新し、『VOCE』の撮影メイキングショットを投稿した。

【写真】モコモコのコートに身を包みつつも表情はクールな白石麻衣

■白石は通常版＆Special Edition増刊のW表紙に登場

12月22日に発売された『VOCE 2月号』通常版＆Special Edition増刊の表紙を飾っている白石。

Instagramには「#VOCE」のハッシュタグを付けて、撮影のメイキングショットを公開。

通常版の表紙で着用しているMax Maraのピンクのテディベア アイコン コートにブラウンのブーツというコーデで、床に座り脚を組んでいるショット（1枚目）は、衣装のガーリーな雰囲気とは対照的に、凛とした表情でカメラを見つめており、そのギャップが目を惹く。

そして、こちらもMax Maraのベージュジャケットとショートパンツのセットアップに、ブラウンの膝上ロングブーツというコーデで、屋外のベンチに座っているショット（2枚目）も公開。大人っぽい雰囲気が漂っている。『Special Edition増刊』の表紙はこちらの衣装でのカットが使われている。

