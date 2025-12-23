TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のHUENINGKAI（ヒュニンカイ）が、クリスマスソングのカバー楽曲発表とともに個人Instagramを開設。ファンから大きな注目を集めている。

■ヒュニンカイがメンバーの最後にインスタ開設

12月22日、ヒュニンカイはジャスティン・ビーバーが2011年に発売したクリスマスアルバム『Under the Mistletoe』の収録曲「Only Thing I Ever Get For Christmas」をカバーしたMVと音源をリリース。それに合わせ、個人Instagram（@kaikamal_）を開設した。

「天使登場」とコメントを添えた最初の投稿では、MVのオフショットを公開。プラチナブロンドのヘアに、白のふわふわニットとパンツを合わせたホワイトコーデでソファに座るヒュニンカイは、柔らかな笑顔を浮かべ、まさに“天使”そのもの。

魚のおもちゃがついた猫じゃらしを手にする姿、ベッドにうつ伏せゲームに夢中のカット、ツリーの横で座りカメラを見上げるあどけない表情も。そんなかわいらしい表情が並ぶ中、4枚目グレーのニット姿でベッドに横たわる横顔ショットでは、一転して大人びた表情を見せている。

この投稿を、メンバーのTAEHYUN（テヒョン）、BEOMGYU（ボムギュ）、YEONJUN（ヨンジュン）、SOOBIN（スビン）もそれぞれのInstagramストーリーズでリポスト。同じ2002年生まれのテヒョンは「My Friend！」と親しみを込めて紹介し、ボムギュは「私たちのヒュニンがインスタを作りました。たくさんの方の関心と愛をよろしくお願いします」と丁寧なメッセージを添えた。さらにヨンジュンは「マンネ（末っ子）カモン」とエールを送り、スビンは「マンネがInstagramのアカウントを開設しました」とコメント。ヒュニンカイの新たなスタートを温かく後押ししている。

SNSでは、「まさにリアル天使」「最高のクリスマスプレゼントありがとう」「カバー曲に合わせてインスタ開設まで…！」「これからどんな投稿が見られるのか楽しみ」「テヒョンが一番にフォロー＆コメントしててマンネズ尊い」「これでついにメンバー5人全員の個人インスタが揃ったね」など、喜びの声が相次いだ。

■リール動画では“にゃんこなヒュニンカイ”が炸裂

さらに、グループの公式XではMV撮影中のヒュニンカイの表情を詰め込んだリール動画も公開。「麗しすぎる」「にゃんこポーズ極めてる！」「大人な顔も猫な姿も全部最高」と、こちらにも熱い反響が寄せられている。

■動画：HUENINGKAI’s ‘Only Thing I Ever Get For Christmas’ （Original Song: Justin Bieber）