Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2·î¸Â¡Ê23ÆüÆüÃæ¡Ë 4Ëü2500±ß¥×¥Ã¥È¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿179Ëç
¡¡23Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2026Ç¯2·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü2·î12Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï1335Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬939Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î396Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü2500±ß¤Î179Ëç¡Ê170±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï5Ëü2500±ß¤Î63Ëç¡Ê150±ß°Â625±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡69000¡¡
¡¡¡¡18¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡ 8¡¡¡¡62000¡¡
¡¡¡¡13¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡12¡¡¡¡61000¡¡
¡¡¡¡12¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡18¡¡¡¡60000¡¡
¡¡¡¡13¡¡¡¡ -12¡¡¡¡¡¡29¡¡¡¡59000¡¡
¡¡¡¡27¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡51¡¡¡¡58000¡¡
¡¡¡¡31¡¡¡¡ -19¡¡¡¡¡¡75¡¡¡¡57000¡¡
¡¡¡¡16¡¡¡¡ -26¡¡¡¡¡¡96¡¡¡¡56500¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 102¡¡¡¡56250¡¡
¡¡¡¡13¡¡¡¡ -40¡¡¡¡ 122¡¡¡¡56000¡¡
¡¡¡¡34¡¡¡¡ -45¡¡¡¡ 200¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 210¡¡¡¡54750¡¡
¡¡¡¡23¡¡¡¡ -73¡¡¡¡ 242¡¡¡¡54500¡¡
¡¡¡¡16¡¡¡¡-106¡¡¡¡ 274¡¡¡¡54250¡¡
¡¡¡¡31¡¡¡¡ -50¡¡¡¡ 340¡¡¡¡54000¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡ -95¡¡¡¡ 415¡¡¡¡53500¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 485¡¡¡¡53125¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡ -85¡¡¡¡ 510¡¡¡¡53000¡¡
¡¡¡¡63¡¡¡¡-150¡¡¡¡ 625¡¡¡¡52500¡¡
¡¡¡¡26¡¡¡¡-125¡¡¡¡ 765¡¡¡¡52000¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡ -80¡¡¡¡ 995¡¡¡¡51500¡¡
¡¡¡¡19¡¡¡¡-100¡¡¡¡1195¡¡¡¡51000¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1410¡¡¡¡50750¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡-135¡¡¡¡1440¡¡¡¡50500¡¡¡¡1550 ¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50250¡¡¡¡1460 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50000¡¡¡¡1305 ¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡16¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49500¡¡¡¡1145 ¡¡¡¡-225¡¡¡¡¡¡23¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49375¡¡¡¡1095 ¡¡¡¡-255¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48000¡¡¡¡ 735 ¡¡¡¡ -75¡¡¡¡¡¡14¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47750¡¡¡¡ 700 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47500¡¡¡¡ 630 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡30¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47375¡¡¡¡ 580 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 109¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47125¡¡¡¡ 560 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47000¡¡¡¡ 530 ¡¡¡¡ -85¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46875¡¡¡¡ 525 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46750¡¡¡¡ 500 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46625¡¡¡¡ 490 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46500¡¡¡¡ 460 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46000¡¡¡¡ 390 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45500¡¡¡¡ 360 ¡¡¡¡ -40¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45000¡¡¡¡ 310 ¡¡¡¡ -50¡¡¡¡¡¡28¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44750¡¡¡¡ 290 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44500¡¡¡¡ 292 ¡¡¡¡ -23¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44250¡¡¡¡ 263 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44000¡¡¡¡ 244 ¡¡¡¡ -46¡¡¡¡¡¡ 9¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43750¡¡¡¡ 221 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43500¡¡¡¡ 206 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43250¡¡¡¡ 201 ¡¡¡¡ -44¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43000¡¡¡¡ 188 ¡¡¡¡ -43¡¡¡¡¡¡27¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42500¡¡¡¡ 170 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 179¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42250¡¡¡¡ 163 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42000¡¡¡¡ 155 ¡¡¡¡ -35¡¡¡¡¡¡17¡¡
