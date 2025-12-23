Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó3·î¸Â¡Ê23ÆüÆüÃæ¡Ë 2Ëü±ß¥×¥Ã¥È¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿42Ëç
¡¡23Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2026Ç¯3·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü3·î12Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï100Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬89Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î11Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï2Ëü±ß¤Î42Ëç¡Ê4±ß°Â14±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï7Ëü±ß¤Î5Ëç¡Ê3±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡70000¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡ 7¡¡¡¡67000¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡28¡¡¡¡62000¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡45¡¡¡¡61000¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51000¡¡¡¡2225 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50000¡¡¡¡1770 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2865¡¡¡¡49000¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48500¡¡¡¡1190 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45000¡¡¡¡ 535 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡36000¡¡¡¡ 115 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡35000¡¡¡¡ 100 ¡¡¡¡ -23¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡33000¡¡¡¡¡¡85 ¡¡¡¡¡¡-8¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡31000¡¡¡¡¡¡60 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30000¡¡¡¡¡¡50 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20000¡¡¡¡¡¡14 ¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡42¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14000¡¡¡¡¡¡ 8 ¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10000¡¡¡¡¡¡ 3 ¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
