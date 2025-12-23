【↑】日経平均 大引け｜ 小幅続伸、円高進行も銀行株が買われる (12月23日) 【↑】日経平均 大引け｜ 小幅続伸、円高進行も銀行株が買われる (12月23日)



日経平均株価

始値 50374.48

高値 50544.56

安値 50264.42

大引け 50412.87(前日比 +10.48 、 +0.02％ )



売買高 18億882万株 (東証プライム概算)

売買代金 4兆1374億円 (東証プライム概算)



■本日のポイント



１．日経平均は10円高と小幅に3日続伸、一進一退状態が続く

２．前日のNYダウは227ドル高と米株式市場は値を上げる

３．為替は一時1ドル＝155円90銭台と急激な円高進行

４．三菱ＵＦＪや三井住友ＦＧ、みずほＦＧなど銀行株は堅調

５．キオクシアやソフトバンクＧ、トヨタなどは値を下げる



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前週末比227ドル高と3日続伸した。エヌビディア など主力ハイテク株の上昇が指数を押し上げた。



東京市場では、日経平均株価は小幅に3日続伸。円高進行が警戒されたが、様子見姿勢が強まるなか銀行株などが買われ底堅く推移した。



前日の米国市場では、NYダウは上昇し、為替は1ドル＝156円台へ円高が進行した。これを受けた東京市場では、日経平均は小幅安でスタートしたが、下値には買いが流入し売り一巡後はプラス圏に浮上。一時は140円を超える上昇となった。ただ、クリスマスを前に休みを取っている海外投資家も多く市場参加者が限られるなか、様子見姿勢も強く日経平均は後場に入ってからは小幅安での一進一退状態が続いた。為替市場では、午後2時過ぎには一時155円90銭台まで円高が進んだことから、ハイテク株や自動車株などに軟調な銘柄も目立ったが、銀行株などに買いが流入し東証プライムの7割の銘柄は値を上げた。結局、日経平均は大引けにかけ値を上げ小幅高で取引を終えた。



個別銘柄では、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>や三井住友フィナンシャルグループ<8316>、みずほフィナンシャルグループ<8411>が高く、フジクラ<5803>や東京電力ホールディングス<9501>が堅調。サンリオ<8136>やソニーグループ<6758>、武田薬品工業<4502>が値を上げた。東京海上ホールディングス<8766>やゆうちょ銀行<7182>が上昇した。



半面、キオクシアホールディングス<285A>やソフトバンクグループ<9984>、アドバンテスト<6857>が安く、ディスコ<6146>やレーザーテック<6920>も軟調。トヨタ自動車<7203>やファナック<6954>、三菱商事<8058>が値を下げた。ファーストリテイリング<9983>や住友電気工業<5802>も下落した。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はＴＤＫ <6762>、ソニーＧ <6758>、ＫＤＤＩ <9433>、リクルート <6098>、イビデン <4062>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約81円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、ファストリ <9983>、ファナック <6954>、東エレク <8035>、ＳＢＧ <9984>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約190円。うち100円はアドテスト1銘柄によるもの。



東証33業種のうち30業種が上昇し、下落は輸送用機器、非鉄金属、ゴム製品の3業種のみ。上昇率の大きかった上位5業種は(1)空運業、(2)医薬品、(3)その他製品、(4)証券・商品、(5)その他金融業。一方、上昇率の小さかった5業種は(1)石油・石炭、(2)機械、(3)不動産業、(4)精密機器、(5)鉱業。



■個別材料株



△ウェリタス <130A> [東証Ｇ]

核酸医薬品について物質特許出願と発表。

△ｆｏｎｆｕｎ <2323> [東証Ｓ]

米決済大手とデータ連携。

△日本駐車場 <2353> [東証Ｐ]

東海東京インテリジェンス・ラボが新規に買い推奨。

△Ｄｅｆコン <4833> [東証Ｇ]

イーサリアムトレジャリー戦略を強化。

△ネットスタズ <5590> [東証Ｇ]

ドル建てステーブルコインでの店舗支払い実証へ。

△東邦鉛 <5707> [東証Ｐ]

銀相場上昇の恩恵で業績改善期待の買いが加速。

△岡本硝子 <7746> [東証Ｓ]

複数の顧客とガラス偏光子の年間販売契約を締結。

△トーイン <7923> [東証Ｓ]

企業支援総合研究所がTOBを実施。

△売れるＧ <9235> [東証Ｇ]

子会社が非エンジニアＡＩ開発の内製化支援サービス提供開始。

△アイエスビー <9702> [東証Ｐ]

アクシウム･キャピタルの5.08％保有が判明。



▼あさひ <3333> [東証Ｐ]

通期営業減益見通しへの下方修正をマイナス視。

▼しまむら <8227> [東証Ｐ]

第3四半期3.5％営業増益で株式分割発表も材料出尽くし感。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)ＧＭＯインタ <4784>、(2)プロクレＨＤ <7384>、(3)東洋エンジ <6330>、(4)三井Ｅ＆Ｓ <7003>、(5)東邦鉛 <5707>、(6)アイエスビー <9702>、(7)ミガロＨＤ <5535>、(8)日本ＣＭＫ <6958>、(9)日本駐車場 <2353>、(10)サムコ <6387>。

値下がり率上位10傑は(1)しまむら <8227>、(2)ＭＡＲＵＷＡ <5344>、(3)ＫＬａｂ <3656>、(4)能美防災 <6744>、(5)マツダ <7261>、(6)ＳＵＢＡＲＵ <7270>、(7)リンクユーＧ <4446>、(8)滋賀銀 <8366>、(9)ＪＵＫＩ <6440>、(10)カーリット <4275>。



【大引け】



日経平均は前日比10.48円(0.02％)高の5万0412.87円。ＴＯＰＩＸは前日比18.08(0.53％)高の3423.25。出来高は概算で18億882万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1217、値下がり銘柄数は345となった。東証グロース250指数は663.39ポイント(8.73ポイント高)。



［2025年12月23日］





