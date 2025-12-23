“お疲れ顔” 「きかんしゃトーマス」 グッズがオンラインで買える！「共感しかない」と大人たちから支持される話題のシリーズ
世界中で愛されている「きかんしゃトーマス」のファンにうれしいお知らせ！2025年11月ごろから12月にかけて行われたきかんしゃトーマスのイベントで期間限定で販売されていたアイテムたちのオンライン販売が開始された。「2025 新橋イルミネーションフェスタ」の特別ブースや、「きかんしゃトーマス POP-UP SHOP」、「きかんしゃトーマス THEキャラ CAFE STAND」で販売された人気グッズが通販サイト「THEキャラ」で購入できる。
【画像】シュールかわいい！オーバーワークシリーズ「きかんしゃトーマス」グッズを見る
今回販売されるグッズは、大人たちから支持を集めている「OVERWORK SERIES(オーバーワークシリーズ)」だ。「働く」をテーマに、いつもの元気いっぱいな姿のトーマスたちとは違い、お疲れモードな「きかんしゃトーマス」の世界観を表現した日本オリジナルのアートシリーズで、トーマスたちの人間らしくユニークな表情やシチュエーションが描かれている。LINEスタンプがリリースされた際には、疲れ切った表情のトーマスたちが「働く大人のリアルすぎる」と話題になった。
■きかんしゃトーマス POP-UP SHOPでの販売グッズ
「きかんしゃトーマス POP-UP SHOP」は、東京駅一番街の地下街エリアにあるキャラクターグッズ専門店街「 東京キャラクターストリート」F階段下ワゴン＆オンラインプラザにて、2025年11月21日〜12月4日にオープンしていたイベントショップ。会場には、新アートシリーズ「OVERWORK SERIES」のグッズをはじめ、新作の数々が並んだ。そんな「きかんしゃトーマス POP-UP SHOP」で販売された人気グッズが続々登場！
「つながるミニチャーム(ランダム) OVERWORK SERIES」(全9種類、各440円)と「缶バッジ(ランダム) OVERWORK SERIES」(全6種類、各660円)、「アクリルヘアゴム(ランダム) OVERWORK SERIES」(全6種類、各880円)は、ランダム封入で絵柄を選べない、ブラインド仕様のグッズ。トーマス、パーシー、ジェームスなど、人気キャラの表情豊かなデザインを取りそろえ、どれが当たるかはお楽しみ！
その他、レトロなデザインの「木製キーホルダー」(全3種類、各1100円)に、シンプルな「ミラー OVERWORK SERIES」(全2種類、各1650円)、「Time for a break!(そろそろ休もうか)」のメッセージ入り「マグカップ Time for a break! OVERWORK SERIES」(1980円)など、大人の遊び心をくすぐるアイテムも。
2種類のデザインで、ひとつはシリーズ1の3話「でてこいヘンリー」から、トンネルに閉じ込められたヘンリーの複雑な表情。もうひとつはシリーズ1の12話「トーマスとさかなつり」から、給水パイプに魚が詰まって苦悶するトーマスの姿の、「アクリルメモボード OVERWORK SERIES」(全2種類、各2530円)もおすすめ。どちらもデスクに置けば、“自分もがんばろう”と思える名シーンがデザインされている。
「カメラレンズキャップステッカー OVERWORK SERIES」(全3種類、各1650円)や、「カメラストラップ OVERWORK SERIES」(4950円)は、仕事や趣味などで使用するカメラに装着してさりげなくトーマス愛をアピール！すべて子どもっぽくないデザインなので、大人が持っていても違和感なしだ。
「ブランケット 車体番号 OVERWORK SERIES」(6600円)は、トーマスたちの車体番号がデザインされた本格派。約W900×H650ミリの大判サイズで使い勝手もよさそう。
■「新橋SL広場」での発売グッズも通販サイトに登場
「新橋SL広場」にて、2025年11月13日・14日の2日間限定で先行販売されたグッズも登場する。原作出版から80年の歴史を持つ「きかんしゃトーマス」が、働く大人世代への感謝とエールを込めて実施したイベント「きかんしゃトーマスの名言広告」に関連して販売されたもので、そのイベントはJR新橋駅と東京メトロ新橋駅の改札内にて、2025年11月10日〜16日に実施。子どもの頃には気づかなかった“大人に刺さる名言”を集めた特別仕様のポスター16種類が登場した。
再販グッズは、「ダイカットシール(ランダム) OVERWORK SERIES」(全8種類、各440円)と「スナップ風クリアカード(ランダム) OVERWORK SERIES」(全6種類、各550円)。ランダム封入でどんな絵柄が出るのか分からないワクワク感も楽しめる、人気グッズが2アイテム登場。
このほか、ミニ缶2個セットの「ミニ缶バッジセット OVERWORK SERIES」(全3種類、各660円)に、連続した絵柄やレトロ感のあるデザインがおしゃれな「ミニタオル OVERWORK SERIES」(全3種類、各1100円)や「フラットポーチ」(全3種類、各1980円)、「トートバッグ OVERWORK SERIES」(全2種類、各2750円)もおすすめ。
さらに、シンプルなデザインの「Tシャツ Too tired to toot. OVERWORK SERIES」(3850円)、表と裏で絵柄が違う「ダイカットクッション OVERWORK SERIES」(全2種類、各4950円)、トーマス、パーシー、ジェームスなどのキャラがそろう「ラメアクリルキーホルダー OVERWORK SERIES」(全6種類、各880円)も販売。働く大人のリアルな表情を見せるトーマスたちがデザインされたアイテムが勢ぞろいする。
■「きかんしゃトーマス THEキャラ CAFE STAND」グッズも！
「きかんしゃトーマス THEキャラ CAFE STAND」で販売されたグッズも再販される。同イベントは、東京ドームシティ内・黄色いビル2階にて、2025年11月22日〜30日に開催されていたコラボカフェ。2025年12月12日公開の「映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行」に合わせて考案されたドリンク＆フードメニューの販売のほか、「OVERWORK SERIES」グッズも販売していた。
「ミニアクリルスタンド(ランダム) OVERWORK SERIES」(全6種類、各660円)は絵柄を選べないランダム封入商品。デスクに飾れば仕事中の癒やしにもなりそう。 ほか、「アクリルカラビナ OVERWORK SERIES」(全3種類、各1320円)は、バッグや鍵につけて、“オーバーワークだ〜！”と心の声をさりげなく告知するのもありかも！「巾着 OVERWORK SERIES」(全6種類、各1320円)は、小物入れとして普段使いにぴったり。自分用はもちろん、仕事をがんばる友人などへのプレゼントにも最適だ。
通販サイト「THEキャラ」での注文受付期間は、2025年12月25日(木)23時59分まで。商品の発送は2026年2月中旬〜3月上旬以降で順次予定だ。ファン垂涎の大人気のグッズ群を手に入れられる絶好の機会をお見逃しなく！
※上記で紹介した再販グッズの一部は数量限定となる場合あり。詳細は通販サイトにて要確認。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited. (C) 2025 HIT Entertainment Limited.
