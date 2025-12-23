現代にアップデートされたヌプシジャケット。強度と機能を兼ね備えた一着【ザノースフェイス】のダウンジャケットがAmazonに登場中‼
環境に配慮したリサイクルダウン。アウトドアも街も快適に【ザノースフェイス】のダウンジャケットがAmazonに登場!
ザノースフェイスのダウンジャケットは、1992年にエクスペディション向けに開発され、1990年代を代表するヘリテージモデルとして愛され続けるヌプシジャケットを現代的にアップデートした一着。
当時の仕様を継承しながら、時流に合わせたバランスのよいサイズ感に調整している。
中わたには環境に配慮したリサイクルダウンを一部使用し、持続可能性にも配慮。表地は強度のある40デニールのリップストップナイロンにはっ水加工を施し、肩部分はパックとの干渉に耐えるナイロン素材で補強している。
両サイドにはファスナーポケットを備え、裾にはアジャスターを搭載。アウトドアからタウンユースまで幅広く活躍する万能なジャケット。
