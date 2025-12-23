安藤優子、ZARAデニム×高級ブランドを組み合わせた「モノトーンコーデ」を披露「カッコいい」「ブーツもステキ」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が22日、自身のインスタグラムを更新。ZARAの白デニムと高級ブランド・THE ROWのアイテムを取り入れた「モノトーンコーデ」を披露し、あわせてニセアカウントへの注意を呼びかけた。
【写真】「スマートさが際立ってカッコいい」ZARAアイテムを使った安藤優子のモノトーンコーデ
安藤は「タンちゃんとのチーム・モノトーンコーデです！」とつづり、黒のクルーネックニットに白デニムを合わせた、愛犬の毛色ともお揃いのコーディネートを公開した。
投稿ではアイテムについても詳しく紹介しており、「黒のクルーネックニットは#オーヴィル」「下に着たロンTは#ザロウ」「白デニムは#zara」「コートは#ザロウ」と記している。
また、太めシルエットのブーツやトートバッグにも触れ、「たくさんご質問を頂いているトートバッグは、#yonfa さんのものです」と説明。「たっぷりのボリューム感が頼りになります（笑）」とコートへのコメントも添えた。
投稿後半では、「ところで、昨日ストーリーでスタッフからお知らせいたしましたが、私のニセアカウントのインスタが出現しています」と報告。「私はこの青いレ点のある､アカウントでしか発信をしていません。青いレ点は公式アカウントの印です」とし、「どうか怪しいインスタをフォローなさらず､変なサイトに誘導されたりしませんよう､くれぐもお気をつけくださいませ」と注意を呼びかけた。
コメント欄には「タンちゃんとのモノトーンコーデ、カッコいいです」「スマートさが際立ってカッコいいです」「優子さんも素敵ですが、ブーツもステキです」「タンちゃんとお揃いコーデ素敵」といった声が寄せられており、洗練された着こなしと誠実な発信姿勢に、多くの支持が集まっている 。
