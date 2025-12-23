北斗晶、孫とシーソー遊びで“ハプニング”「どうやらばーちゃんは重すぎた」 ほっこり2ショットに反響
元プロレスラーでタレント・佐々木健介（59）の妻で、元プロレスラー・タレントの北斗晶（58）が22日、自身のインスタグラムを更新。“すーちゃん”こと初孫・寿々ちゃん（すず／2）とシーソー遊びを楽しむ様子を紹介した。
【写真】「どうやらばーちゃんは重すぎた」シーソーで“宙に浮いたまま”の孫・寿々ちゃん
北斗は「どうやらばーちゃんは重すぎた」「なのでギッタンバッコン出来ずにすーちゃん宙に浮いたまま」と書き出し、2歳になる寿々ちゃんとシーソーにまたがる仲むつまじい2ショットを披露。さらに「なので…ばーちゃんは力でなんとかしました」と、腰をかがめて手でシーソーを押す姿を写した写真も投稿した。
コメント欄には「可愛い」「シーソーのあるあるですね」「懐かしい響き」「後ろ姿がママにそっくり」「腰が痛くなりそう」などの声が多数寄せられている。
