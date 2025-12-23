時東ぁみ「ミスマガジンは必ず白い水着で撮影をするんです！」大胆カット公開 「色気あって良い」「めっちゃ健康美」と反響
タレントの時東ぁみ（38）が23日、自身のインスタグラムを更新。白い水着姿を公開した。
【写真】純白！大胆カットを公開した時東ぁみ
時東は「DVD『20th aMI』のこの白水着のチャプターを振り返り損ねてました！」と書き出し、「撮影の裏話」として「この水着は“デビュー当時”をイメージして入れてます！」と明かした。
続けて「ミスマガジンは必ず白い水着で撮影をするんです！」とし、「まだ何にも染まってなくて、これから頑張ります！という初心の気持ちの表現なのかな〜」とつづった。「水着の大きさも大きめで、メガネの形や雰囲気も当時をイメージしてます 細かく考えて衣装やメガネを決めてるので伝わっていたら嬉しいです」と結んだ。
この投稿には「色気あって良い」「めっちゃ健康美」といった反響が寄せられている。
【写真】純白！大胆カットを公開した時東ぁみ
時東は「DVD『20th aMI』のこの白水着のチャプターを振り返り損ねてました！」と書き出し、「撮影の裏話」として「この水着は“デビュー当時”をイメージして入れてます！」と明かした。
続けて「ミスマガジンは必ず白い水着で撮影をするんです！」とし、「まだ何にも染まってなくて、これから頑張ります！という初心の気持ちの表現なのかな〜」とつづった。「水着の大きさも大きめで、メガネの形や雰囲気も当時をイメージしてます 細かく考えて衣装やメガネを決めてるので伝わっていたら嬉しいです」と結んだ。
この投稿には「色気あって良い」「めっちゃ健康美」といった反響が寄せられている。