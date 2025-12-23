¡ÈÂç¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡ÉÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¢´äºêÍ¥¡õµÚÀî²íµ®¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¼êÎÁÍý¿¶¤ëÉñ¤¦¡ÚÎÁÍý°ìÍ÷¡Û
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾®ÎÁÍý¤æ¤ß¤³¡Ù¤Ï¡¢30Æü¤Ë¡ÖÇ¯Ëö95Ê¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¸å2¡§40¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ú¼êÎÁÍý¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡Ä¤³¤ì¤¾Ç¯Ëö¡ªÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¤Î¡Ö¶Ü¤È³û¤ÎÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×
¡¡ÍÆ¯¤¬¡È¾®ÎÁÍý²°¤Î½÷¾¡É¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÀ°Õ¤Î¼êÎÁÍý¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡È¾®ÎÁÍý²°¤Î½÷¾¡É¤À¤«¤é¤³¤½Ê¹¤±¤ëµÒ¡Ê¥²¥¹¥È¡Ë¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¡×¤ò¤°¤¤¤°¤¤°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î´äºêÍ¥¤ÈµÚÀî²íµ®¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄá¸÷¡¢»³»û¹¨°ì¤¬ÍèÅ¹¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¤Î¤ì¤ó¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î´äºê¤ÈµÚÀî¡£º£µ¨¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿2¿Í¤ÎÍèÅ¹¤Ë½÷¾¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¡Á¤¤¡ª¡×¤È½Ð·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£´äºê¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ø´ÑÀï¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦½÷¾¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë´¥ÇÕ¤·¡¢¡ÖÁÖ¤ä¤«¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ßÄù¤á¤ë¡£ºÇ½é¤ÎÎÁÍý¡Ø´Ý¤´¤È¿ô¤Î»Ò¤ÎÌµ¸Â¤æ¤ß¤³¡Ù¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿½÷¾¤Ï24ºÐ¤ÎµÚÀî¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤ÎÌ£²á¤®¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¡£¤³¤ì¤Ë´äºê¤¬¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢µÚÀî¤¬¡Ö¡Ê´äºê¤µ¤ó¤Ï¡ËÂç¿Í¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¤à¡£
¡¡¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó2¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤Æ¤Ø¤ó¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿½÷¾¤ÏÁ°²ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤·¤ÆÍèÅ¹¤·¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ë¤âÈäÏª¤·¤¿¼«Á°¤Î¥¹¥³¥¢¥Ö¥Ã¥¯¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÊ¹¤½Ð¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿»î¹ç¤Ç¡¢´äºê¤¬Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤é´ÆÆÄ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤ò¤«¤±¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¼ÁÌä¤·¡¢»ÈÍÑ¤Î·Ð°Þ¤ä¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ê¤É¡¢Í¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÉý¤ËÇ¯Êð¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿µÚÀî¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Æ»¤äÆ£Àî´ÆÆÄ¤È¤Î´Ø·¸À¡¢´äºê¤«¤é¤Î¥¤¥¿¥º¥éÈï³²¤Ê¤É¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷¾¤Ï½ª»Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¤³¤ÎÆü¤Î¤ªÎÁÍý¡Û¡Ê6ÉÊ¡Ë
¡Ø´Ý¤´¤È¿ô¤Î»Ò¤ÎÌµ¸Â¤æ¤ß¤³¡Ù
¡Ø´ØÀ¾É÷¤ª¤Ç¤ó¡Á¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Á¡Ù
¡Ø¤Õ¤°¡ÊÊ¡¡Ë¤Î¼òÅð¾Æ¤¡Ù
¡Øºú¤Î¤«¤¹½Á¡Ù
¡Øµí¥¿¥ó±ö³ø¾Æ¤¡Ù
¡Ø¶Ü¤È³û¤ÎÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡Ù
