『そこから先は地獄』愛憎劇に“予測不能のラスト” 井桁弘恵、豊田裕大らクランクアップ
俳優の井桁弘恵が主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『そこから先は地獄』（毎週火曜 深0：24〜深0：54）の最終回が、きょう23日深夜に放送される。
【場面写真】恋の始まり…井桁弘恵を見つめる豊田裕大
今作は、モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。愛と欲望、共依存と裏切りが絡み合い、地獄のような関係性へと堕ちていく。最上級のドロドロとして“そこから先は地獄”の世界を描く。
不倫、托卵、裏切りなど、2組の夫婦を破滅に追い込んだ愛憎の連鎖が、ついに最終章を迎える。莉沙（井桁）は不倫相手・涼（豊田裕大）に貢ぐため保険金を着服し、離婚寸前。奏子（奈月セナ）は托卵をもくろんで妊娠するも流産、DNA鑑定で涼の子と判明し、夫（小久保寿人）は半狂乱になる。
そして、亡き妻・凪子（山崎紘菜）の遺言書を開封した涼が知る、衝撃の真実とは。すべてを失った莉沙の愛憎が爆発する時、予測不能のラストが待ち受ける。
また、個性的なキャラクターを演じきったキャスト陣のクランクアップ写真も公開された。
【場面写真】恋の始まり…井桁弘恵を見つめる豊田裕大
今作は、モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。愛と欲望、共依存と裏切りが絡み合い、地獄のような関係性へと堕ちていく。最上級のドロドロとして“そこから先は地獄”の世界を描く。
そして、亡き妻・凪子（山崎紘菜）の遺言書を開封した涼が知る、衝撃の真実とは。すべてを失った莉沙の愛憎が爆発する時、予測不能のラストが待ち受ける。
また、個性的なキャラクターを演じきったキャスト陣のクランクアップ写真も公開された。