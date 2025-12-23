吉澤要人×雨宮翔、“じれキュン”シーン公開 大学時代のルームシェア、“再会”した瞬間など
吉澤要人（原因は自分にある。）と雨宮翔（GENIC）がW主演を務める、読売テレビ・ドラマDiVE枠『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』（2026年1月12日スタート、毎週月曜 深1：29〜）の先行カットが23日、公開された。
【場面写真】さわやかな雰囲気！高校時代の吉澤要人＆雨宮翔
本作は、ろじ氏による同名コミックス（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）が原作。感情が表情に出ないのに言葉と行動はまっすぐな横井湊（吉澤）と、感情がすぐ顔に出てしまうのに本音は言えない中乃航（雨宮）が、恋愛と友情の狭間で揺れ動くピュアで等身大な“じれキュン・ラブコメディ”となる。高校生の頃、写真をきっかけに親友になった2人の関係が、湊の「俺と同棲して」という直球すぎるひと言から動き出していく。「恋と友情」という共感を呼ぶテーマを軸に、写真を通して伝える2人だけの愛情表現を爽やかな映像で届ける。
先行カットが公開された第1話は、2人が出会った高校時代から、ルームシェアをする大学時代、そして社会人になり再会した瞬間が映し出されるなど、盛りだくさんな内容となる。友情で始まり、友情とは違う感情が芽生え、友情だけでは我慢できなくなっていく。2人のじれったくもピュアな関係性が少しずつ明らかになり、ドラマ本編がますます気になるカットとなっている。
また、FODで配信されることも決定した。放送直後より配信スタートとなる。
