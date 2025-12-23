ÏÂ¿©¤Ç³°¸ò¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¿©¤Î³°¸ò´±¡×¸øÅ¡ÎÁÍý¿Í¤ËÌ©Ãå¡¡¸øÅ¡¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¡© ¤Ê¤ê¼êÉÔÂ¤¬ÌäÂê¤Ë
À¤³¦¤Ë200°Ê¾å¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎÂç»È´Û¤Ë¤Ï¡¢¸øÅ¡ÎÁÍý¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³°¸ò¤Î¸½¾ì¤òÎ¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¿©¤Î³°¸ò´±¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JNN¤Ï¤½¤ó¤Ê¸øÅ¡ÎÁÍý¿Í¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌµþ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÂç»È´Û¡£¤³¤ÎÆü¡¢³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÂç»È¼çºÅ¤ÎÃë¿©²ñ¤Ç¤¹¡£
¶â¿ù·û¼£ ÃóÃæ¹ñÂç»È
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¥é¥ó¥Á¤Ç¤¹¡×
¿¶Éñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤Ï·¤Î¤ª¼÷»Ê¤ä½©¤Îµ¨Àá´¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿¶ä°É¤ò»È¤Ã¤¿ÆüËÜÎÁÍý¡£Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸øÅ¡ÎÁÍý¿Í¤ÎËÙ°êÍº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤Î³°¸ò´±¤È¿®Íê´Ø·¸¤òºî¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë³°¸ò¤Î¸½¾ì¡£ËÙ¤µ¤ó¤ÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿³Æ¹ñ¤ÎÂç»È¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ä
ÃóÃæ¹ñ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÂç»È
¡Ö¡Ê¸øÅ¡ÎÁÍý¿ÍÀ©ÅÙ¤Ï¡ËÆüËÜÎÁÍý¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃóÃæ¹ñ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç»È
¡Ö¥·¥§¥Õ¤ÏÆüËÜ¤Î½©¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÎÁÍý¤ÇÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«»ö¤Ê»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÆüËÜ³°¸ò¤Î¿¿¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÎÁÍý¤¬ÆüËÜ³°¸ò¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ë°ìÌò¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡¢ÎÁÍý¤Î»ý¤ÄÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃë¿©²ñ¤ò¼çºÅ¤·¤¿Âç»È¤Ï¡Ä
¶â¿ù·û¼£ ÃóÃæ¹ñÂç»È
¡ÖËÌµþ¤Ç¤Ï¤¦¤Á¤Î¸øÅ¡¤¬°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤ÆüËÜÎÁÍý¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤ß¤ó¤ÊÍè¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¿Í¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆüËÜÎÁÍý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ÎÎÁÍý¡£¸øÅ¡ÎÁÍý¿Í¤ÎËÙ¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ³°¸ò¤ÇÉ¬Í×¤Ê¡Ö²ñÏÃ¡×¤òÂ¥¤¹ÌòÌÜ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºßÃæ¹ñÆüËÜÂç»È´Û¡¡ËÙ°êÍº ¸øÅ¡ÎÁÍý¿Í
¡Ö²ñ¿©¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÎÁÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê²ñÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ñ¿©¤Ç¤Î²ñÏÃ¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤³¤í¤¬º£¡¢Âç»È´Û¤Ç³°¸ò¤ò»Ù¤¨¤ë¸øÅ¡ÎÁÍý¿Í¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²ÝÂê¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ä²°µ£ ³°Ì³Âç¿Ã¡ÊÅö»þ¡Ë
¡Ö¶áÇ¯¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÁý²Ã¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÆüËÜ¿©¥Ö¡¼¥à¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Í¥½¨¤ÊÎÁÍý¿Í¤Î³ÎÊÝ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡×
¿Íºà³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢¢§ºß³°¸ø´Û¤È¤Î¸øÅª¤Ê·ÀÌó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢Ç¤´ü¤Ï¸¶Â§2Ç¯¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É°ÂÄê¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¡£¢§¸øÅ¡¤Ç¤Î½»¤ß¹þ¤ß¤¬¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò½»Âð¼êÅö¤ò»Ùµë¤·¡¢³°¤ÇÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºßÃæ¹ñÆüËÜÂç»È´Û¡¡ËÙ°êÍº ¸øÅ¡ÎÁÍý¿Í
¡Ö²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¤È¤«»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ø´Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶¹¤¯´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê²ÈÂ²¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·À©ÅÙ¤ÏÍèÇ¯1·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ºßÃæ¹ñÆüËÜÂç»È´Û¡¡ËÙ°êÍº ¸øÅ¡ÎÁÍý¿Í
¡Ö¡Ê¸øÅ¡ÎÁÍý¿Í¤Ï¡ËÄ¾ÀÜ¡¢¹ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Þ¤¹¤·ÎÁÍý¤Ç¡£Èó¾ï¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¤Î³°¸òÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤À©ÅÙ¤Î¤â¤È¡¢Í¥½¨¤ÊÎÁÍý¿Í¤ò³ÎÊÝ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£