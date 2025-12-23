外務省は、10年用パスポートの申請手数料を7000円引き下げ、およそ9000円にする方向で調整を行っていくと発表しました。

茂木敏充 外務大臣

「外務省としては旅券手数料の引き下げに向けて調整を行っていく考えであります。旅券手数料の引き下げが観光立国の推進であったり、国民の国際交流、国際理解の増進に繋がることを期待をいたしております」

外務省によりますと、18歳以上向けのパスポートは5年用を廃止して10年用に一本化し、申請にかかる手数料について現在のおよそ1万6000円からおよそ9000円に引き下げる方針です。

18歳未満が取得する5年用のパスポートは、これまで年齢によっておよそ6000円から1万1000円とばらつきがありましたが、ともに引き下げられ、およそ4500円に統一されます。

いずれもオンラインで申請する場合は、窓口に行って書面で申請するよりも400円安くなるということです。

パスポート手数料の改定には旅券法の改正が必要で、政府は来年の通常国会で改正し、7月にも引き下げたい考えです。

政府はこれに合わせ、日本を出国する際に課される、いわゆる「出国税」を引き上げる方向でも調整していて、これまでパスポート手数料の中に含まれていた邦人保護に係る経費は、この「出国税」から徴収される形になります。