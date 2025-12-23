『ばけばけ』イライザと錦織がヘブンについて話の花を咲かしている頃… 第63回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第63回（24日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】相関図に“変化” 新キャラが追加された！
前回は、トキ（高石あかり）がヘブン（トミー・バストウ）の家で働いている間に、銀二郎（寛一郎）が松野家を訪ねてくる。勘右衛門（小日向文世）、司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）に、かつて逃げ出したことを謝罪する。さらに、銀二郎はトキとやり直したいと家族に告げる。約束の土曜日。トキは銀二郎を待っている。その一方、船着き場ではヘブンがイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）の上陸を心待ちしていた。
今回は、銀二郎（寛一郎）と4年ぶりに再会した、トキ（高石あかり）。家族が見守る中、トキと銀二郎は少しずつ時間を取り戻そうと会話を続ける。その頃、ヘブン（トミー・バストウ）はイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）を花田旅館に案内していた。そこに、錦織（吉沢亮）も合流し、3人はお茶会をすることに。イライザと錦織がヘブンについて話の花を咲かしている頃、トキと銀二郎は思い出の場所にランデブーに向かっていた。
