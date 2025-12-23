¡ÚFIFA¥é¥ó¥¯¡ÛÆüËÜ¤Ï18°Ì¤Î¤Þ¤Þ2025Ç¯¤ò½ª¤¨¤ë¡¡ÍèÇ¯4·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤È¿ÆÁ±»î¹ç¡¢WÇÕ½éÀï¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î½ç°Ì¤Ï¡Ä
FIFA(¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ)¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¤ËºÇ¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÏÁ°²ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º18°Ì¡£¤½¤ÎÆüËÜ¤ò´Þ¤á¡¢¾å°Ì33¥Á¡¼¥à¤Î½ç°Ì¤âÊÑÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª¤µ¤é¤¤¤¹¤ë¤È¡¢1°Ì¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¡¢2°Ì¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢3°Ì¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¡£ÆüËÜ»þ´Ö4·î1Æü¤ËÆüËÜ¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬4°Ì¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤¬2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤Ï¡¢7°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î19Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÚFIFA¥é¥ó¥¥ó¥° ¾å°Ì30¥Á¡¼¥à¡Û
1°Ì ¥¹¥Ú¥¤¥ó
2°Ì ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
3°Ì ¥Õ¥é¥ó¥¹
4°Ì ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É
5°Ì ¥Ö¥é¥¸¥ë
6°Ì ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë
7°Ì ¥ª¥é¥ó¥À
8°Ì ¥Ù¥ë¥®¡¼
9°Ì ¥É¥¤¥Ä
10°Ì ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢
11°Ì ¥â¥í¥Ã¥³
12°Ì ¥¤¥¿¥ê¥¢
13°Ì ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢
14°Ì ¥¢¥á¥ê¥«
15°Ì ¥á¥¥·¥³
16°Ì ¥¦¥ë¥°¥¢¥¤
17°Ì ¥¹¥¤¥¹
18°Ì ÆüËÜ
19°Ì ¥»¥Í¥¬¥ë
20°Ì ¥¤¥é¥ó
21°Ì ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯
22°Ì ´Ú¹ñ
23°Ì ¥¨¥¯¥¢¥É¥ë
24°Ì ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢
25°Ì ¥È¥ë¥³
26°Ì ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
27°Ì ¥«¥Ê¥À
28°Ì ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
29°Ì ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼
30°Ì ¥Ñ¥Ê¥Þ