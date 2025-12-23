水ダウ「名探偵津田」で話題・森山未唯、ビキニ姿で笑顔弾ける プールショットに「理想のスタイル」「ドキッとした」と反響
【モデルプレス＝2025/12/23】女優の森山未唯が12月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日発売の「週刊プレイボーイ」1＆2号（集英社）のオフショット動画を公開した。
【写真】水ダウ「名探偵津田」で話題の美女「くびれに見惚れちゃう」ビキニ姿で美ボディ開放
森山は「本日発売の ＃週刊プレイボーイ に掲載されています」「プール楽しかった」とつづり、プールでのオフショット動画を投稿。美しいバストとウエストが際立つビキニを着用し、笑顔でポージングする姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「理想のスタイル」「ドキッとした」「くびれに見惚れちゃう」「セクシーで素敵」「水着がめちゃくちゃ似合ってる」といったコメントが寄せられている。
森山は2000年3月14日生まれ、東京都出身。幼い頃から子役として活動し、TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）の人気企画「名探偵津田」で一躍注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】水ダウ「名探偵津田」で話題の美女「くびれに見惚れちゃう」ビキニ姿で美ボディ開放
◆森山未唯、美バスト＆ウエスト輝くビキニ姿披露
森山は「本日発売の ＃週刊プレイボーイ に掲載されています」「プール楽しかった」とつづり、プールでのオフショット動画を投稿。美しいバストとウエストが際立つビキニを着用し、笑顔でポージングする姿を披露した。
◆森山未唯の投稿に「見惚れちゃう」と反響
この投稿に、ファンからは「理想のスタイル」「ドキッとした」「くびれに見惚れちゃう」「セクシーで素敵」「水着がめちゃくちゃ似合ってる」といったコメントが寄せられている。
森山は2000年3月14日生まれ、東京都出身。幼い頃から子役として活動し、TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）の人気企画「名探偵津田」で一躍注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】