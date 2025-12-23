飲食チェーン店「PRONTO（プロント）」が、初の福袋を2026年1月1日（木）から発売する。人気イラストレーター「norahi（ノラヒ）」氏とのコラボレーショングッズなどが入った3種類がお目見えする。

PRONTOが初の「福袋2026」を発売

今回は、数多くの雑誌やCDジャケット、アパレルブランドのビジュアルなどを手掛ける人気イラストレーターのnorahi氏が、パスタやピザ、太陽や月など、PRONTOから連想するモチーフをイメージして描き下ろしたデザインのグッズや、ドリップコーヒーなどがセットになった福袋が登場する。

福袋2026「Aセット」（5500円）は、norahiオリジナルデザインの「ミニトートバッグ」と「クリアポーチ」、「プロントマネーギフトカード」（2000円分）のほか、「PRONTOオリジナルマグカップ」、「ドリップコーヒー オリジナルブレンド 7P」がセットになっている。

PRONTO「福袋2026」Aセット（5500円）

「Bセット」（4400円）は、norahiオリジナルデザインの「ミニトートバッグ」、「プロントマネーギフトカード」（2000円分）に、「PRONTOオリジナルコットン巾着」と「ドリップコーヒー オリジナルブレンド 5P」の詰め合わせ。



「Cセット」（3300円）はnorahiオリジナルデザインの「クリアポーチ」と「プロントマネーギフトカード」（2000円分）、「ドリップコーヒー オリジナルブレンド 3P」がセットになっている。

PRONTO「福袋2026」Bセット（4400円）

PRONTO「福袋2026」Cセット（3300円）

PRONTO「福袋2026」は、全店で2026年1月1日（木）から1月18日（日）のカフェタイムに販売。一部、販売していない店舗がある。数量限定で、各店無くなり次第となる。価格は税込み。