三原舞依が感謝

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権最終日は21日、東京・代々木第一体育館で行われた。今季限りでの現役引退を表明している三原舞依（シスメックス）は、女子フリーで127.86点をマーク。合計190.63点とし、最後の全日本を終えた。演技直前、口に出していた、あるワードが感動を呼んでいる。

フリー曲「Jupiter The Planets」がかかる1秒前、感謝の「ありがとうございます」を口に出した。ジャンプを次々に決め、伸びやかなスケーティングで会場を魅了。死力を尽くして演技を終えると、しばらく立ち上がれず。降り注ぐ大歓声の中で、三原は泣いていた。涙を流す観客もいた。

中継したFODの配信でも三原の口が動いているシーンが映されていた。その後の取材では「『ありがとうございます』と声に出しながら（フリーを）スタートした」と告白。「幸せいっぱいの競技人生だったと思います。最後のポーズをとったあと、自分でもびっくりするくらいの涙が込み上げてきた」と話した。

気づいたネット上のフィギュアファンも感激。X上には「唇が動いていました、本当に素晴らしかった こちらこそありがとうと言いたい」「感謝の気持ちを忘れない素晴らしい人柄」「舞依ちゃん、曲かかる直前に『ありがとうございます』って口にしてる…？」「始まる直前に言ってるほんとずっと天使」「号泣してます」などのコメントが書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）