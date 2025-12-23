これなら私でもイケるかも！【グローバルワーク】40・50代がこなれる「ブラウン色アウター」

寒さが厳しく、アウターが手放せない今の時期。これから買うなら、トレンドカラーであるブラウン色のアイテムを選んでみて。今回は【グローバルワーク】から登場した、ミドル世代に似合う上品なアウターをピックアップ。美しいシルエットや素材感できれい見えが狙えるアウターは、冬コーデの一軍になるかも。

3通りのデザインが楽しめる！ 高コスパなアウター

【グローバルワーク】「ウツクシルエット撥水ダウンコート」\16,990（税込）

こっくりとした深みのあるブラウン色で、ミドル世代の垢抜けに一役買ってくれそうなアウター。フードとフェイクファーは取り外しができ、気分に合わせて3通りのデザインが楽しめます。ストンと落ちるシルエットと上品な色味が大人っぽく、カジュアルながらもきれい見えが狙えそう。撥水加工が施されているため、急な雨や雪の日でも使いやすいのが嬉しいポイント。

フェミニンなムードを醸し出すAラインコート

【グローバルワーク】「2WAYサーマルコート」\9,793（税込・セール価格）

裾にかけて美しく広がるAラインシルエットのコート。トレンド感のあるブラウン色も、ミドル世代の上品見えをサポート。こちらも襟のボアを取り外しができ、違ったデザインを楽しめる優れもの。保温性のある中綿が入っており、しっかりと防寒もできそうです。スカートにもパンツにも合わせやすいミドル丈のコートは、1枚あれば冬の毎日コーデで大活躍の予感。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M