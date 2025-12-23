¡Ö¤à¤«¤Ä¤¯¤Ê¤éÊÌ¤ì¤¿¤é¡©¡×¿Æ¿È¤Ê¥Õ¥ê¤·¤ÆÎ¥º§¤ò´«¤á¤ë¥Þ¥ÞÍ§¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ø¶²¤í¤·¤¤ÁÀ¤¤¡Ù
É×¤Î¶òÃÔ¤ò¿Æ¿È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ÞÍ§¡£Èà½÷¤ÎËÜÅö¤ÎÁÀ¤¤¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÃÎ¿Í¤Ï»×¤ï¤º¤¾¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ªÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ãç¤ÎÎÉ¤¤¥Þ¥ÞÍ§
»ä¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¼çÉØ¤Ç¤¹¡£
Ãç¤ÎÎÉ¤¤¥Þ¥ÞÍ§¤ËB»Ò¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤âÆ±»Î¤¬Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤ÎB»Ò¤È¤Ï¡¢·î¤Ë1²ó¤Ï¥é¥ó¥Á¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¿Æ¤·¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê
»Ò¤É¤â¤Î±¿Æ°²ñ¤Ë¡¢É×¤È2¿Í¤Ç´ÑÀï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»ä¡£
³Ø¹»¤Ç¤ÏB»Ò¤È¤½¤Î¤´¼ç¿Í¤ËÁø¶ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉ×¤è¡×¤ÈB»Ò¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿»ä¡£B»Ò¤â¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª ¤¤¤Ä¤âÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÆüB»Ò¤È¥é¥ó¥Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÏÃÂê¤ÏÉ×¤Î¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤´¼ç¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈB»Ò¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¤¹¤°40ºÐ¤À¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿»ä¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢¤¸¤ã¤¢½Ð¿È¤Ï¡© ÃÏ¸µ¡©¡×
¤½¤ÎÆü¡¢B»Ò¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯¿©¤¤µ¤Ì£¤ËÉ×¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÍâ·î¤Ë¥é¥ó¥Á¤ò¤·¤¿¤È¤¤âÆ±ÍÍ¡£É×¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤Äà¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢»ä¤«¤é¤âÉ×¤Ø¤Î¾®¤µ¤ÊÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ìºÇÄã¤À¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëB»Ò¤Ë¡¢»ä¤â¶òÃÔ¤¬ÃÆ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆüB»Ò¤Ï¡¢
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤à¤«¤Ä¤¯¤Ê¤éÊÌ¤ì¤Á¤ã¤¨¤Ð¡©¡×
¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËB»Ò¤Ï¡¢
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ò¤É¤¤¤³¤È¸À¤¦¿Í¤ÈÏ·¸å¤Þ¤ÇÊë¤é¤»¤ë¡©¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¤é¤½¤ó¤ÊÉ×¤È2¿Í¤¤ê¤À¤è¡£ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤ËÊÌ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â»Å»ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Î©¤·¤¿¤é¡¢¼«Í³¤ÊÏ·¸å¤¬Á÷¤ì¤ë¤è¡ª¡×
¤È¾ö¤ß¤«¤±¤Þ¤¹¡£¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤Î¾Íè¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤Ë¡¢»ä¤â¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡ÖËÜÅö¤ËÊÌ¤ì¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¡¢¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£