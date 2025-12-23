今年4月に脳梗塞を公表したお笑いコンビ「入間国際宣言」の千葉ゴウ（40）が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。約11カ月ぶりに筋トレが解禁されたことを報告した。



【写真】ほっそりとした現在の千葉ゴウ 元気そうで良かった！

千葉は4月に「お久しぶりです！脳梗塞になっちゃいました」とXで書き出し、「1月31日にサウナに入りその後あれ？ってなって気づいたら3月下旬まで入院してました！」と2カ月近く入院をしていたことを告白。その影響で「まだ治せてないし失語症ですわ！」と後遺症が残っていることも明かしていた。12月現在も失語症が残っており、回復を目的とした生配信を実施している。



千葉は「2025年1月31日に脳梗塞で倒れ 失語症になり そこから筋トレ剥奪されて ああ、終わった。となったのですが なんと 先ほど筋トレやっていいみたいです！！！」（原文まま）と、念願の筋トレが解禁されたことを知らせた。「勿論軽めですが！」としながらも「ランニングするな！って 言われたのでホントに嬉しいです ホントありがとうございます 嬉しいです」と喜びに浸っていた。



入間国際宣言は2010年結成のお笑いコンビ。メンバーはボケの千葉ゴウと、ツッコミの西田好孝。千葉は事務所（吉本興業）の先輩であるマヂカルラブリー・野田クリスタルが経営する「クリスタルジム」でトレーナーも務めていた。



（よろず～ニュース編集部）