²¬»³¤ÇÍýÁÛ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¡Ä¡ÖÀ²¤ì¤Î¹ñ¤ª¤«¤ä¤Þ¡¡½Õ¤Î°Ü½»¥Õ¥§¥¢ in Âçºå¡×³«ºÅ¤Ø¡¡²¬»³¸©
À²¤ì¤Î¹ñ¤ª¤«¤ä¤Þ ½Õ¤Î°Ü½»¥Õ¥§¥¢ in Âçºå ¡Ê2025Ç¯2·î¡ËÄó¶¡¡§²¬»³¸©
¡¡²¬»³¸©¤Ø¤Î°Ü½»¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÁêÃÌ²ñ¤¬¡¢2026Ç¯2·î8Æü¤ËÂçºå»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³¸©¤Ê¤É¤¬¸©Æâ¤Ø¤Î°Ü½»Â¥¿Ê¤ò¿Þ¤í¤¦¤ÈËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ23»ÔÄ®¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¤ê¡¢ÀèÇÚ°Ü½»¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤äÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤âÀß¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ²¤ì¤Î¹ñ¤ª¤«¤ä¤Þ¡¡½Õ¤Î°Ü½»¥Õ¥§¥¢ in Âçºå¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å3»þÈ¾¤Þ¤Ç¡¢Âçºå»ÔËÌ¶èÃã²°Ä®¤ÎAPÂçºåÃã²°Ä®¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
²¬»³¸©¸©Ì±À¸³èÉô¡¡Ãæ»³´Ö¡¦ÃÏ°è¿¶¶½²Ý¡¡086-226-7862