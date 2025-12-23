（記者）

「現場では捜査員による鑑識が続いているため、周辺の道路では規制線が張られ近づくことができません」



22日、静岡･長泉町の住宅で起きた、現金約1000万円が奪われた強盗事件。現場では事件から一夜明けても鑑識作業が続けられていました。



警察によりますと、午前1時ごろ80代の夫婦が2階の寝室で寝ていたところ、突然押し入ってきたという3人の男。テープで手首を縛られたうえ、口をふさがれたといいます。夫は自力でテープを外し、隙を見て警察に通報。





（通報内容）『強盗被害にあった「早く金を出せ」と言われた』警察によりますと、その電話の先では。（押し入った男とみられる声）『金どこだよ』押し入った男のものとみられる声も聞こえていたといいます。緊迫した現場では何が起きていたのでしょうか。現場周辺の防犯カメラを確認すると、当時の状況が分かってきました。不審な人物が確認されたのは事件が起きる2時間半前のこと。現場に横付けにする車すると、中から3人組が。建物の中をうかがってように見えます。そして、現場周辺を1周し、車に戻っていきました。その30分後にも…現場周辺で建物の様子をうかがう不審な人物が。さらに、それから30分後には。また現場近くを不審に1周する3人組の姿。途中、話し込んでいるような様子も確認できました、そして日付が変わってからも今度は別の防犯カメラに。同じ人物でしょうか。不審な人物が1人歩いていくと、その後ろからさらに2人が歩いていきました。その後も、3人組が駐車場で立ち止まり、話し込んでいるとフラッシュも。5分ほど滞在し、今度は反対方向に向かっていきました。捜査関係者によると、犯人の男たちは、下見していたとみられています。そして、姿が見えなくなった午前0時40分過ぎ。現場の建物の2階の電気がつくと。つきっぱなしに。すると、その10分後についていた電気が消えます。その2分後。建物からでてきたのでしょうか。カバンを持った人物が道路上に。しばらくウロウロした後、見えなくなると…、別の人物が。今度は勢いよく走る3人目の姿も。その約9分後。1台の車がやってきます。すると2人が足早に建物に向かい、さらにもう1人が周囲をウロついている様子がわかります。それから約4分後、パトカーが到着。別の防犯カメラには、パトカーとすれ違う人物の姿も記録されていました。侵入経路については。（記者）「犯人たちはあちらから侵入したのでしょうか、開いた窓にはシートが掛けられています」22日、捜査員らが入念にしらべていた窓。捜査関係者によると男らはこの窓から侵入していたとみられることがわかりました。一方で、夫婦は「窓は鍵を閉めていた」と話しているといいます。事件を受け、長泉町の小中学校では、集団下校する対応に。今も逃走する犯人の男たち。警察が行方を追っています。