大阪・カンテレは２３日、年末特番「笑渦ＷＡＲＡＵＺＵ２０２５」（３０日・後４時２０分＝関西ローカル）」の概要を発表。西川きよしとザ・ぼんちが“エモすぎるコメント”で視聴を呼びかけた。

見取り図とミルクボーイがＭＣを務めるお笑い特番の第２弾。舞台が３６０度客席に囲まれたコロシアムスタイルになっており、演者の緊張感はハンパない。収録を終えたきよしは「やっぱり一番気になっていたのはザ・ぼんち。楽屋も隣でずっと稽古の声が聞こえてましたから」と１９８０年代の漫才ブームをともに支えたベテランの本気度に感服。そして「“芸人のバームクーヘン”みたいやったねぇ。くるくる回って、おいしい笑いがいっぱい。年輪のように何層も重ねた珠玉の漫才がありました」と粋な言葉でたたえた。

するとザ・ぼんちの里見まさとは「１９歳から漫才をやってますけど、こんな丸い舞台は初めて。憧れのやすしきよし師匠を追いかけてきたので、こうして師匠の前でネタをするのは緊張しましたし、ウソみたいな時間でした」と気持ちよさそうに振り返った。

ぼんちおさむも夢見心地だ。「今年は、同年代の方から『力をもらいました』と言っていただけるのが本当にありがたかった。僕は何もできないのに、そう言ってもらえて、むしろ僕が力をもらいました」。今年は結成１６年以上の漫才師が出場できる賞レース「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」の決勝に結成５４年、御年７３歳（現在の満年齢）にして進出。「ハチャメチャでも気持ちが通じればいい。ネタもそうやけど、“ぼんちおさむという人間”を見てもらいたいです」とこちらもエモい言葉で視聴者に呼びかけていた。

見取り図・盛山晋太郎「今年はさらに客席が近くなって、ステージの間際まで“かぶりつき”の席が設けられました。“芸人の靴のかかとってこんな汚れてるんや”とか、３６０度視点ならではのマニアックな発見があるはずです」

見取り図・リリー「見どころだらけです。すべて良かった。（西川）きよし師匠とザ・ぼんち師匠の絡みも、レジェンド同士で豪華でした。ザ・ぼんち師匠の一回限りの新ネタに注目です」

ミルクボーイ・内海崇「どこからでも見られているという独特の緊張感があります。普段見られない角度からネタが見えるので、その辺も楽しんでください。ただ、みんな好き勝手やりすぎなんで、次は一回会議してルール作りから始めんとアカンですね（笑）」

ミルクボーイ・駒場孝「客席もどっからでもカメラに映っているので、お客さんがみんな笑顔でした。ザ・ぼんち師匠は縦横無尽というか“竜巻”のようでした」

【ネタ披露】

＜１＞コロコロチキチキペッパーズ（ナダル、西野創人）

＜２＞ツートライブ（たかのり、周平魂）

＜３＞メンバー（山口提樹、潮圭太）

＜４＞フースーヤ（田中ショータイム、谷口理）

＜５＞モンスターエンジン（西森洋一、大林健二）

＜６＞見取り図（盛山晋太郎、リリー）

＜７＞ネルソンズ（和田まんじゅう、青山フォール勝ち、岸健之助）

＜８＞２０世紀（しげ、木本悠斗）

＜９＞蛙亭（中野周平、イワクラ）

＜１０＞ザ・ぼんち（ぼんちおさむ、里見まさと）

＜１１＞ミルクボーイ（駒場孝、内海崇）