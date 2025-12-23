「奇跡の38歳」倉科カナ、誕生日を迎え美脚を披露 今も変わらぬ美貌に反響「撃ち抜かれるかわいさ」「素敵すぎ」
俳優の倉科カナが23日、自身のインスタグラムを更新。「38歳になりましたー」と誕生日を迎えたことを報告し、今も変わらぬ美貌を披露した。
【動画】「相変わらずおきれいです」38歳の誕生日を迎え美脚を披露した倉科カナ
倉科は「38歳になりましたー もう一年たったの?!あっという間っ!!!! 37歳の私も頑張りました笑 みなさんの支えあってだと心から思います いつも本当にありがとうございます そしてこれからも宜しくお願いします」と自身の年齢に驚きつつ、感謝のメッセージをつづっている。
メッセージとともに投稿された動画では、白のワンピースに黒のパンプスを合わせた装いで、膝上からスラッと伸びた美脚を見せた。
倉科の姿に、コメント欄には「奇跡の38歳です 可愛いすぎます！」「撃ち抜かれるかわいさ最高キュート癒されます」「カナさん相変わらずおきれいです」「素敵すぎ」などと、祝福するコメントのほかに美貌に驚く超えが寄せられている。
