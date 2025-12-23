¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡28Æü³«Ëë¡Û¼é²°ÈþÊæ¤¬·è°ÕÉ½ÌÀ¡Ö¤¹¤´¤¯G1¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤ÎPRÂâ¤¬23Æü¡¢²¬»³»ÙÉô¤Î¼é²°ÈþÊæ¤òÈ¼¤¤¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÌ¾¸Å²°¥ª¥Õ¥£¥¹¤òË¬¤ì¡¢¡ÖPG1Âè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê28¡Á31Æü¡Ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÂè1²ó¡¢Âè6²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤ÆºÇÂ¿¤Î3ÅÙÌÜ¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦±óÆ£¥¨¥ß¡Ê¼¢²ì¡Ë¡¢²ÆÅß¤Î½÷²¦¤òÁÀ¤¦³ùÁÒÎÃ¡ÊÂçºå¡Ë¡¢2·î¤Î¿·ÀßPG1ÇÆ¼Ô¤ÎÊ¿¹âÆàºÚ¡Ê¹áÀî¡Ë¤é¤¬½Ð¾ì¡£26Æü¤«¤é¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤«¤é»³¸ý¿¿´î»Ò¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï230²¯±ß¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï26Æü¤Ë¹©Æ£¸ø¹¯¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¢27Æü¤Ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¡£¸½¶â¤Þ¤¿¤ÏÄ¹ºêÆÃ»ºÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÅÅÅê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¹Ô¤¦¡£
¡¡28Æü¤Î11R¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ë1¹æÄú¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¼é²°¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÁ°È¾Àï¤ÏG1¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç1¹æÄú¤Ë¾è¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£²Æ°Ê¹ß¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢Àè·î¤ËÊ¡²¬¤ÎG2¤ò¾¡¤Æ¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯G1¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈá´ê¤ÎG1Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏÅêµå¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£