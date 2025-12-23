ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¤¬»ØÅ¦¡¢ÁÆÉÊ¤Î¥¬¥ÁÈ¿ÏÀÍá¤Ó¤¿¾Ð¤¤ÈÓÅ¯É×¤Î£Í¡½£±¿³ºº¡Ö¶ì¤·¤ó¤À·ë²Ì¤º¤Ã¤È¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬22Æü¹¹¿·¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÅ¯É×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Å¯É×¤Ï13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE W 2025¡×¤Î¿³ºº°÷¤ò¤È¤â¤ËÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤ÎÄ¹¼Ü¿³ºº¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¡£Å¯É×¤ÏËÁÆ¬¤Î¿³ºº°÷¾Ò²ð¤Ç¡¢MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é1¿ÍÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡ÖÏÃÂê¤Î¿Í¡ª¡¡º£¡¢ÃíÌÜ¤Î¿Í¡ª¡¡°ìÈÖ¤ÎÃíÌÜ¤Î¿Í¡ª¡¡¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ËÍ¤Î¤³¤È¤·¤«½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¯¤ë¤Þ¤ÏÅ¯É×¤Î¿³ºº¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÅ¯É×¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ó¤Þ¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤È¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤¹¤®¤¿¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¡Ø¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¸À¤ª¤¦¡Ù¤È¡Ø¤Õ¤¶¤±¤è¤¦¡Ù¤Î´Ö¤Ç¶ì¤·¤ó¤À·ë²Ì¡¢¤º¤Ã¤ÈÎÞ¤·¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÁêÊý¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤â¡ÖÅ¯É×¤µ¤ó¡¢²¿¤Ç¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¤¯¤ë¤Þ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¶ì¤·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡¢¤º¤Ã¤È¡£Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢ÊÌ¤Ë¡£¤Ê¤ó¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ø¥°¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎM¡Ý1¤Ï¤¿¤¯¤í¤¦¤¬¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤òÀ©¤·¡¢Âè21Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£²áµîºÇÂ¿¤Ç1Ëü1521ÁÈ¤ÎÄºÅÀ¤Ç¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£