大食い女性ユーチューバーのとぎもちが23日、自身のインスタグラムを更新。YouTubeの活動休止を発表した。

「仕事量がキャパオーバーした状態で、ここ数ヶ月かなり無理をした多忙な日々を過ごしてきました」と明かした上で、YouTubeの活動を無期限で休止すると発表した。

とぎもちをめぐっては、ネット上で食べた物を吐き出す動画が拡散されていた。今回のインスタグラムの投稿には、食べ物を吐いたことに対しての言及はなかった。

とぎもちは香川出身で現在韓国在住。チャンネル登録者数は85万人。22日には「【ご報告】ここ数ヶ月の現状と今の私の状態。今後のことです」と題した動画をアップしていた。

以下、発表全文。

YouTubeのメインチャンネルの方でご報告動画を出させていただきました。

動画内での説明をまとめると、仕事量がキャパオーバーした状態で、ここ数ヶ月かなり無理をした多忙な日々を過ごしてきました。

そして、ここ2,3週間の間に、もう自分でも限界を感じどういった形の決断をするか迷っていました。

今まではYouTubeのメイン動画もサブチャンも韓国にいる間に溜め撮りという形でなんとか2日に1回投稿できてこれましたが、日本での仕事が増え、韓国にいる間にそれを回数分全部撮影するということで、私の中での疲労やストレスで精神的にしんどくなってしまい、特に喋りを主とするセカンドはもう撮れなくなってしまい、サブチャンはもうずっと投稿できておりませんでした。

メイン動画もため撮り分のストックが無くなり、次を撮影できる状態ではなくなってしまったことから、もう限界を感じ無期限休養を決断させていただくことになりました。

YouTubeをはじめて10年。

ここまで続けてこられたのは、私自身が楽しくできていたからだったのですが、ここ数ヶ月キャパオーバーした多忙な日々が続き、「しなきゃいけない」という気持ちに変わってからは「楽しい」より「しんどい」が勝ってしまっていました。

幸いなことに、投稿の頻度も決まっておらず撮影も編集も負担のないInstagramやブログに関しては、まだ続けられるかなという感じです。最近本格的にはじめたインスタのリール動画の投稿は自分でも昔YouTubeを撮影、編集、投稿していた時のような気持ちで楽しくできております。

そして、個人的な話でいうと、仕事優先の生活が私生活に影響していたというのも今回の決断の大きなきっかけになりました。

仕事時間のために、娘や家族、友達との時間をかなり削ってきました。

特に、娘との時間をもっと大切にしたいという気持ちが強くあり、しばらく休養しながら今まで過ごせなかったゆっくりとした時間を娘と楽しみたいと思っております。

そして今後の話に移りますが、すでに撮影してあるYouTubeの案件動画やその他の外撮り動画はもしかしたら投稿できるかもしれないのですが、正直今の状態だとまだはっきり言えません。

Instagramに関しては、まだお受けしている案件が終わるまではまだかなり多忙な日々になってしまう可能性が高いので、2月あたりまでは仕事でバタバタしてしまうかと思います。

私自身がそこを乗り越えられるかの不安はありますが、一旦YouTubeの撮影、編集が無くなることで、普段はかなり減るので、まだ大丈夫かなと予想しております。

ですので、

・YouTube :無期限休養

・Instagram :不定期更新

（タイアップ動画ですでにお受けしているものがまだかなりあるので、投稿頻度は高くなります。）

・ブログ:気分が向いた時にできる限り投稿

・TikTok :未定（気が向けば投稿）

精神的に落ち着くまで負担のない形での投稿スタイルでやっていきたいと思います。

日常や韓国情報でいうと、Instagramが1番多くなるため、そちらをフォローしてくださればと思います。

YouTube再開は無期限の形となるため、いつまでかなどはまだ分かりませんが、自分の体調と心の状態を見つつ、またいつかご報告出させていただきます。

それまでお待ちくださればと思います。

とぎもちKOREA