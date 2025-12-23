約半数が「終電の乗り過ごし」経験アリ

「乗りものニュース」では、2025年12月4日（木）から12月12日（金）にかけて、読者アンケートを実施。鉄道の終電を逃した経験の有無や、たどり着いた駅などについて意見を募集しました。

【寝過ごし注意】これが終点でたどり着く人の多い駅です（画像）

アンケートで「終電に乗ったものの、目的の駅で降りられず、終点まで寝過ごしてしまった経験」の有無を聞いたところ、52.9％が「なし」、47.1％が「ある」と回答しました。およそ半数が、終電で終点まで乗り過ごしてしまった経験があるという結果です。

ただし、「ない」と回答した人の中にも、「1〜3駅乗り過ごした」（60代・男性・首都圏在住）といった声が寄せられたほか、終電ではない列車で終点まで乗り過ごした経験があるという回答も見られます。そういったものを含めると、“寝過ごし経験者”はもっと多いと思われます。

なかには「たどり着いたというよりは、寝過ごして、山手線を3周したことがある」（60代・男性・首都圏在住）という体験談も寄せられました。

終電に限らず、寝過ごしなどの理由でたどり着いてしまった終点駅として最も多かったのは、JR中央線の高尾駅で、8票を集めました。

「高尾駅に安く泊まれる場所が見つからなかったので、八王子駅まで歩き、快活クラブに行きました」（20代・男性・首都圏在住）

「高尾は最近駅前のカラオケが閉店してしまったので、八王子までタクシーで移動し、カラオケに入りました」（30代・男性・首都圏在住）

高尾駅周辺には宿泊施設が少なく、比較的栄えている八王子方面へタクシーなどで移動するケースが多いようです。かつては年末限定で、高尾駅からJR八王子駅へ向かう「寝過ごし救済バス」が運行されていましたが、現在は運行されていません。

「最悪でも籠原」で済む切り離し

続いて多かったのは、JR中央線の「大月駅」（5票）でした。中央線は通常、東京〜高尾間の運行が中心ですが、平日は大月行きが15本設定されています。大月行きの最終列車は、東京駅を23時14分に発車する特別快速であることから、気づけば大月まで行ってしまうケースが多いのかもしれません。



高崎線のE233系（画像：写真AC）



また、平日の23時台の下り列車が多く設定されている「豊田駅」を含め、中央線が全体として票を集める結果となりました。

ほかにも、宇都宮線の「宇都宮駅」「小金井駅」、高崎線の「高崎駅」「籠原駅」、総武線の「千葉駅」「津田沼駅」、東海道線・小田急線の「小田原駅」など、都心・副都心から郊外へ向かう主要な列車の終点に、複数の票が集まりました。

「籠原駅で前5両が切り離されるので、それに乗るようにしている」（50代・男性）という声もありました。15両編成で運行される高崎線は、籠原駅で10両が切り離され、その先の高崎駅へ向かいます。切り離される5両に乗車することで、「最悪でも籠原駅までで済む」といいます。

こうした車両の切り離しは宇都宮線（小金井駅）でも行われており、寝過ごしが不安なときのちょっとした対策として認知されているのかもしれません。

また、寝過ごした際にまだ戻れる列車があったので折り返した、という意見も見られました。大阪メトロ御堂筋線の動物園前駅で降りられず「天王寺駅から引き返した」（60代・男性・近畿在住）と回答した人は「大阪メトロではルール上も認められており、乗車駅と降車駅以外で改札を出なければ追加運賃不要」と解説しました。大阪メトロでは認められているものの、多くの事業者では、こうしたケースでは改札を出なくても追加の乗車分の運賃が必要となります。

●アンケート実施概要

・調査期間：2025年12月4日（木）12時ごろから12月12日（金）12時ごろまで

・調査方法：Googleフォームを利用しての調査

・対象：「乗りものニュース」のSNS（Twitter、Facebook）のフォロワーなど

・有効回答数：102