名古屋市の広沢市長は22日、国からの交付金の特別加算分約59億円を活用し、おこめ券ではなくプレミアム付き商品券の発行を検討していると明らかにしました。

理由は「過去4年連続でやっていて市民に浸透しているため」ということ。規模や方法などについては調整中だということです。



一方、岐阜市もおこめ券の配布を行わないことを決定。「コメに限らず、幅広く食料品全体の物価高騰に対応していきたい」としています。

三重県内の自治体は？

また、三重県では津市が「プレミアム付き商品券」の発行を検討。



松阪市は「市民の半分以上が知人の農家から直接購入したり、譲り受けたりしている」などとして「おこめ券」の配布には否定的見解。

鈴鹿市も「おこめ券」とは別の交付金の使い道を検討していることを明らかにしています。