世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝、ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝らが参戦する「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」（２７日、サウジアラビア・リヤド、、モハメド・アブドゥー・アリーナ）は、ＮＴＴドコモ運営の映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」でペイ・パー・ビュー配信（ＰＰＶ）される。

ＮＴＴドコモは２３日、実況・解説陣を発表。解説は、元ＷＢＣ世界スーパーフライ級王者・川島郭志氏、元ＷＢＡ世界同級王者・飯田覚士氏、元世界３階級制覇王者・長谷川穂積氏、海外での試合経験が豊富な元東洋太平洋ウエルター級王者・亀海喜寛氏が務める。現地リポーターは赤平大アナウンサー、実況は鈴木健アナウンサー、中野玄アナウンサー、進行は増田美香アナウンサー（テレビ神奈川）が担当する。ラウ部配信は午後５時３０分スタート予定。

また３１日（正午予定）には試合の模様に加え、現地サウジアラビアにて赤平アナによる出場選手のインタビューなどを含めた特別コンテンツ「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ 完全版」がＬｅｍｉｎｏプレミアムで配信される。

同興行のメインイベントでは、井上がＷＢＣ世界スーパーバンタム級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝との防衛戦に臨む。また来年５月に東京ドームで井上との対戦が計画される中谷は、ＷＢＣ世界同級１０位のセバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝と対戦。前ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級統一王者・寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝は、スーパーフライ級転向初戦でＩＢＦ世界同級王者・ウィリバルド・ガルシア（３５）＝メキシコ＝に挑戦する。

ほか、ＷＢＣ世界ライト級３２位の前日本同級王者・今永虎雅（２６）＝大橋＝は、ＷＢＯ世界スーパーフェザー級１０位のエリドソン・ガルシア（ドミニカ共和国）と対戦。ＷＢＡ世界フェザー級１３位の堤麗斗（２３）＝志成＝はレオバルド・キンタナ（２３）＝メキシコ＝と対戦する。