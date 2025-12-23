俳優・中村雅俊と五十嵐淳子夫妻の三女・中村里砂が“メンテナンス”終わりの写真を公開し、話題になっている。

２３日までに自身のインスタグラムで「まだ撮影やイベントが続くので、年内最後に駆け込みメンテ！」と書き始め、キャミ姿での写真をアップ。

「髪は数年染めてないのでいつもトリートメントとカットのみ。ケア頑張ってるからか傷まなくてちぎれないので、無限に長くなるヘアを一定の長さで調整してもらってます 長くて絡みやすくて日常が本当に大変ですが、撮影では映えるためだけに維持してます」と投稿。腰までありそうなロングの黒髪はツヤがあり、サラサラな印象だ。

さらに「今年からちゃんと通うようになった肌治療は、リジュラン＆ジュベルックの手打ちが効果を感じて今後も続けたい 美容が１番のご褒美だった２０２５年でした」と振り返った。

この投稿にファンからは「お、お美しい…」「黒髪いつもツヤツヤで素敵」「りさどーる素敵です！！」「りさちゃん髪の毛長くて綺麗です」「かわいすぎます」などの声が寄せられている。

現在３６歳の里砂は２１年６月に日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で雅俊と親子テレビ初共演を果たし、ＳＮＳで「お母様そっくり」と話題になった。