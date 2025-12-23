女優の有村架純（32）が23日放送の日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）にVTR出演。心を美しく保つため、心がけていることを明かした。

番組は22日に都内で行われた「2025 美的ベストコスメ大賞『ベストビューティ』受賞者発表式を取材。有村は美容誌「美的」の読者投票で最も輝いている人に贈られる「美的ベストビューティウーマン」を受賞した。

イベント後、番組の取材に応じた有村はスキンケアについて「パックは毎日してたんですけど、ちょっと肌が敏感になってしまったので、パックは週3とかで、その分化粧水をたくさん入れ込んで、美容液だったり保湿クリームだったり、肌の調子に合わせて、いろいろとカスタムしてます」と話した。

さらに、外面だけでなく、内面も美しく保つために気を付けていることもあるとし、「言わない言葉とかはあります」と有村。「“何々のくせに”とか“何々の代わりに”とか。誰かのせいにしたりとか、他責にするような言葉とかは自分自身もモヤっとする部分があったりするので、なるべく矢印は自分に向けるぞ、という意味で、あんまりそういう言葉を使わない。“何々の代わりにこうするよ”とかも、あんまり好きじゃないなと思って、あんまり使わないようにしてます」とした。