2PM・ジュノ、自身のキャラクター「皇帝ペンペン」をテーマにしたポップアップストア初開催へ！

2PMのメンバーで俳優のジュノが、デビュー後初となるキャラクターポップアップストアを開催する。

ジュノは来年1月8日〜14日までの7日間、ソウルのザ・現代ソウル地下2階アイコニックゾーンにて、自身を象徴する動物キャラクター「皇帝ペンペン」をテーマにしたポップアップストア「LEE JUNHO & PENPEN POP-UP ‘FINDING THE PENPEN’」を開催する。

今回のキャラクターポップアップストアは、ジュノがデビュー後初めて手がける企画となる。長年ファンとともに歩んできたキャラクター「皇帝ペンペン」のさまざまな姿に出会える場となり、ファンの所有欲をくすぐる多彩なラインナップが用意されるという。

特に今回のポップアップストアは、1月24日・25日に開催されるファンミーティングを前に行われることから、ファンの関心が一層高まっている。ジュノはポップアップストアとファンミーティングを通じて盛り上がりをつなぎ、ファンとともに新年のスタートを迎える予定だ。

ジュノはこれまで、ドラマ『テプン商事』で3作品連続ヒットを記録し、勢いのある活躍を見せてきた。話題性と視聴率の両面で成果を上げたほか、「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025」では、大賞にあたる「AAA今年の男性主演賞」を含む4部門を受賞し、4冠を達成している。

さらに、12月26日公開のNetflixシリーズ『CASHERO〜ヒーローは現金を持つ〜』を通じて、年末まで途切れることのない演技活動を続ける。現実味のあるヒーロー役に挑戦し、繊細な感情表現からアクションまでを網羅する幅広い演技力を披露する予定で、視聴者の期待を集めている。

なお、「LEE JUNHO & PENPEN POP-UP ‘FINDING THE PENPEN’」は、PLVEを通じたオンライン事前予約制で運営される。詳細なスケジュールは、後日公式SNSにて案内される予定だ。

◇ジュノ プロフィール

1990年1月25日生まれ、本名イ・ジュノ。2008年9月にボーイズグループ「2PM」のメンバーとしてデビューした。2013年の映画『監視者たち』から俳優業に進出。ドラマ『記憶〜愛する人へ〜』『キム課長とソ理事〜Bravo! Your life〜』『ただ愛する仲』などに出演。除隊後のドラマ復帰作となった2021年『赤い袖先』で朝鮮王朝の王を熱演し、「2021 MBC演技大賞」でミニシリーズ部門男子最優秀演技賞とベストカップル賞の2冠に。2023年のドラマ『キング・ザ・ランド』のヒットで、俳優としての地位を不動のものとした。