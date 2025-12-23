＝LOVE齋藤樹愛羅、美脚際立つ“レゼダンス”に絶賛の声「スタイル抜群」「無限ループしちゃう」
【モデルプレス＝2025/12/23】指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の齋藤樹愛羅が、12月23日までに自身のTikTokを更新。“レゼダンス”動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】21歳アイドル「スタイル抜群」ショーパン×ニーハイ姿で舞う
齋藤は「レゼちゃん大好き〜」「踊ってみました」とつづり、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」に登場するキャラクター・レゼによるダンス「レゼダンス」を踊った動画を投稿。黒のショートパンツにニーハイソックスを着用した美しい脚が際立つ姿で、キレのあるダンスを披露した。
この投稿に、ファンからは「脚のラインが綺麗」「可愛さとカッコよさの融合」「スタイル抜群」「無限ループしちゃう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆イコラブ齋藤樹愛羅、美脚輝く“レゼダンス”披露
◆齋藤樹愛羅の投稿に「無限ループ」と反響
