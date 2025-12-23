【松屋】1180円で“ごろっと牛肉のビーフシチュー×ハンバーグ”冬向け新メニューが登場

牛丼チェーン「松屋」は12月23日、「煮込みビーフシチューハンバーグ」を発売した。

〈販売ラインアップ（価格は税込）〉

〈1〉煮込みビーフシチューハンバーグ定食（1,280円）

〈2〉煮込みビーフシチューハンバーグ（1,180円）

※テイクアウト可能。

松屋「煮込みビーフシチューハンバーグ定食」「煮込みビーフシチューハンバーグ」

「煮込みビーフシチューハンバーグ」は、鉄皿にハンバーグとポテトサラダを盛り付け、牛肉入りのコク深い濃厚なビーフシチューを合わせた、食べ応えのあるメニューだ。

ビーフシチューには、ごろっと大きめにカットした牛肉を使用。赤ワイン仕立てのソースで時間をかけて煮込み、とろけるような食感に仕上げた。濃厚でありながら深みのあるソースは、ご飯との相性はもちろん、ジューシーなハンバーグとの相性も良いという。さらに、まろやかな味わいのポテトサラダがビーフシチューの風味を引き立て、絶妙なマリアージュを楽しめるとしている。

松屋「煮込みビーフシチューハンバーグ」

〈ビーフシチューおかずテイクアウトまとめ買いキャンペーン〉

アプリ注文限定で、「ビーフシチューおかずテイクアウトまとめ買いキャンペーン」を実施する。キャンペーン期間は12月29日23時59分まで。

期間中、松弁ネットおよび松屋モバイルオーダーにて、対象メニューを注文すると、2個セットで100ポイント、3個セットで150ポイントの松屋ポイントを付与する。なお、松弁デリバリーは対象外。

ビーフシチューおかずテイクアウトまとめ買いキャンペーン

◆対象メニュー（価格はすべて税込）

〈1〉煮込みビーフシチューハンバーグ単品弁当【2個セット】

200円お得 2,160円 → 1,960円＋松屋ポイント100pt付与

〈2〉煮込みビーフシチューハンバーグ単品弁当【3個セット】

300円お得 3,240円 → 2,940円＋松屋ポイント150pt付与

※単品弁当には、ライス・みそ汁・生野菜は付かない。

※一部の「松屋」店舗では、同キャンペーンを実施しない。