上海洋山港の埠頭に接岸する貨物船「新上海」。（２０２４年１２月１８日、ドローンから、上海＝新華社記者／方竽）

【新華社上海12月23日】ペルー・チャンカイ港と中国の上海市を結ぶ航路は18日、開設から1周年を迎えた。上海税関のデータによると、2024年12月18日から今年12月18日までに同航路を利用した輸出入貨物の価額は55億7千万元（1元＝約22円）、重量は20万5千トンだった。同航路がけん引役となる中、1〜11月の上海とペルー間の貿易額は前年同期比40.3％急増した。

上海税関の統計によると、1〜11月に上海口岸（通関地）を経由して輸入されたペルー産果物の価額は2.2倍の25億8千万元に上り、中国のペルー産果物の輸入総額の約7割を占めた。チャンカイ―上海航路の所要日数は片道約23〜25日と経由便より10日以上短く、ブドウやアボカド、ブルーベリーなど中南米産の生鮮果実の対中輸出拡大に役立っている。

中国海運大手の中国遠洋海運集団（コスコグループ）傘下でコンテナ船事業を手がける中遠海運集装箱運輸（コスコシッピング）中南米航路部の上級業務担当者である陳宵晨（ちん・しょうしん）氏は「航路の開設から1年が経ち、中国沿海部の大連（遼寧省）や青島（山東省）、寧波（浙江省）、アモイ（福建省）、広州（広東省）などの港湾に加え、ベトナム北部のハイフォン港もサービスの対象範囲に入った」と明かした。