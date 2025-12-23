２３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２．６２ポイント（０．０７％）高の３９１９．９８ポイントと小幅ながら５日続伸した。

前日までの好地合いを継ぐ流れ。中国の経済政策に対する期待感が相場の支えだ。預金準備率や政策金利については、早ければ年明け１月にも引き下げられるとの観測が広がっている。また、中国人民銀行（中央銀行）は２２日、延滞債務を期限までに完済することを条件に、個人による少額借り入れの延滞記録を非表示にすると発表した。銀行が個人に融資しやすくなる環境を整え、消費拡大につなげる狙いがある。内需の低迷が鮮明化する中、当局が立て直しに本腰を入れるとの見方も買い安心感につながった。

ただ、上値は限定的。指標発表前に様子見ムードも漂っている。中国では来週にかけ、重要指標の発表が相次ぐ。２７日に１１月の工業企業利益、３１日に国家統計局などによる１２月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩ、民間が集計する１２月のＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国サービス業ＰＭＩなどが報告される。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、資源・素材の上げが目立つ。産金の山東黄金（６００５４７／ＳＨ）が６．９％高、非鉄の廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）が４．０％高、鉄鋼の馬鞍山鋼鉄（６００８０８／ＳＨ）が５．６％高、セメントの華新建材集団（６００８０１／ＳＨ）が２．７％高、原油の中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が１．７％高で引けた。産金株は金先物価格の最高値更新も材料視されている。

銀行・保険株もしっかり。上海浦東発展銀行（６０００００／ＳＨ）が１．６％、中信銀行（６０１９９８／ＳＨ）が１．１％、新華人寿保険（６０１３３６／ＳＨ）が１．６％、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が１．４％ずつ上昇した。ハイテク株、公益株なども買われている。

半面、自動車株はさえない。重慶千里科技（６０１７７７／ＳＨ）が３．０％安、広州汽車集団（６０１２３８／ＳＨ）が１．９％安、遼寧曙光汽車集団（６００３０３／ＳＨ）が２．７％安、北汽藍谷新能源科技（６００７３３／ＳＨ）が１．７％安で取引を終えた。不動産株、医薬株、軍需産業株、空運株、食品飲料株、証券株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．９４ポイント（０．３８％）高の２４９．１７ポイント、深センＢ株指数が７．０５ポイント（０．５６％）安の１２５７．２４ポイントで終了した。

