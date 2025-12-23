Minimalの冬限定パフェ♡3大陸カカオと苺を巡るBean to Bar体験

日本発のBean to Barチョコレート専門店Minimalから、冬だけの特別なチョコレートパフェが登場します。世界各国のカカオを使い、まるで産地を旅するように味わえる構成は、チョコレート好きにはたまらない魅力。今回は、冬にぴったりな苺と組み合わせた限定仕様で、見た目も味わいも満足感たっぷり。寒い季節にこそ楽しみたい、Minimalならではのご褒美パフェです♡

3大陸3カ国のカカオを巡る贅沢パフェ

「Bean to Barチョコレートパフェ-CACAOJOURNEY-」冬Ver.は、3大陸3カ国のカカオを使ったチョコレートパーツを重ねた一品。カカオの個性を活かした構成で、ひと口ごとに異なる産地の魅力を感じられます。

さらに、茨城県「風早いちご園」の特別なとちおとめを使用し、濃厚なチョコレートと苺の甘酸っぱさが絶妙なバランスで広がります。

冬限定！ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京の豪華デザートで贅沢なひととき

7つのチョコレートパーツで広がる味わい

パフェには、個性豊かな3種のチョコレートアイスと4種のパーツを使用。

コロンビア産カカオのフルーティなチョコレートアイス、やさしい甘さのホワイトチョコレートアイス(マレーシア)、濃厚ながら後味軽やかなガーナ産チョコレートアイスを重ねました。

さらに、チョコレートシュー、苺チップのチョコレート、チョコレートクリーム、ザクザク食感のクランブルが層になり、食べ進めるごとに苺や苺とジャスミンのゼリーが現れ、味の変化を楽しめます♪

冬だけの限定販売と商品詳細

本商品はMinimal富ヶ谷本店限定、1日10食のみの特別販売です。価格は1,800円(税込)。販売期間は2026年1月9日～3月31日までとなっており、冬の間だけ味わえる希少なスイーツ。

Bean to Bar専門店ならではのこだわりを、ゆっくり堪能できる一杯です。

冬のご褒美に選びたい理由



3大陸のカカオと苺を一度に楽しめるMinimalの冬限定パフェは、チョコレートの奥深さと季節感を同時に味わえる贅沢な存在。

素材や構成に妥協のない一杯は、頑張った自分へのご褒美や、特別なカフェタイムにもぴったりです。数量限定だからこそ、気になる方は早めの来店がおすすめ。

冬だけのカカオ旅を、ぜひ体験してみてください♡