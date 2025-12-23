『ルパパト』サモーン・シャケキスタンチン、クリスマスの仙台に参上 やっぱりを倒し損ねていた？ 津久井教生は喜び「本当に幸せもの」
宮城県・仙台TRビルで来年1月4日まで開催中の『全スーパー戦隊展』仙台会場。仙台の地で“クリスマス”を迎えるイベント。スーパー戦隊におけるクリスマスといえば、サンタクロース…ではなく、シャケ。華やぐクリスマスの仙台に“あの怪人”がやってくる。史上初前代未聞の“サモーン・シャケキスタンチン”クリスマススペシャルグリーティングの実施が決定。23日には、サモーンの声を担当した声優の津久井教生のコメントが到着した。
【写真あり】クリスマスの仙台に現れたサモーン・シャケキスタンチン やっぱりを倒し損ねていた？
2018年放送『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』第45話に登場し、チキンを食べるのが定番のクリスマスに「ひたすらシャケを食べるよう強要してくる」通称・シャケハラスメントが話題を呼んだ、ギャングラー怪人のサモーン・シャケキスタンチン。単話のみ登場の怪人でありながら、強烈なキャラクターからその人気はとどまるところを知らず、番組の放送終了後もさまざまな企業だけでなく、国とのコラボレーションが実現し、発表のたびにSNSでは大きな話題となっている。「クリスマス×シャケ」は最早クリスマスの風物詩と呼ばれるまでに発展した。
そんな稀代の人気怪人が『全スーパー戦隊展』仙台会場に襲来。仙台会場にて、シャケハラスメントをすべく、ファンを待ち構える。サモーンに会ったからには、今年のクリスマスにもシャケに決まりだ。
全スーパー戦隊展の公式Xでは「サモーンの声を演じられた津久井教生様よりメッセージが到着」と文面を公開。そこでは「毎年クリスマスの時期になると…サモーン・シャケキスタンチンの活躍と暴走に心を踊らせています。今年はなんと… 一ギャングラー怪人なのにファングリーティングですって?!一体どこまで進化するんだぁ〜!（笑）」と驚きつつ「これも皆さんがサモーン・シャケキスタンチンを愛してくれたからです！本当に幸せものですね、ありがとうございます！仙台のイベントが、たくさんの笑顔であふれる事を願っています。『クリスマスにはシャケを食え?!』と呼びかけていた。
■クリスマスにはシャケを食え!!!「全スーパー戦隊展」仙台会場開催記念“サモーン・シャケキスタンチン”クリスマススペシャルグリーティング
日程：12月23日〜12月25日
時間：10：00〜10：20、11：00〜11：20、12：00〜12：20、14：00〜14：20、15：00〜15：20、16：00〜16：20（各日全6回）
2018年放送『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』第45話に登場し、チキンを食べるのが定番のクリスマスに「ひたすらシャケを食べるよう強要してくる」通称・シャケハラスメントが話題を呼んだ、ギャングラー怪人のサモーン・シャケキスタンチン。単話のみ登場の怪人でありながら、強烈なキャラクターからその人気はとどまるところを知らず、番組の放送終了後もさまざまな企業だけでなく、国とのコラボレーションが実現し、発表のたびにSNSでは大きな話題となっている。「クリスマス×シャケ」は最早クリスマスの風物詩と呼ばれるまでに発展した。
そんな稀代の人気怪人が『全スーパー戦隊展』仙台会場に襲来。仙台会場にて、シャケハラスメントをすべく、ファンを待ち構える。サモーンに会ったからには、今年のクリスマスにもシャケに決まりだ。
全スーパー戦隊展の公式Xでは「サモーンの声を演じられた津久井教生様よりメッセージが到着」と文面を公開。そこでは「毎年クリスマスの時期になると…サモーン・シャケキスタンチンの活躍と暴走に心を踊らせています。今年はなんと… 一ギャングラー怪人なのにファングリーティングですって?!一体どこまで進化するんだぁ〜!（笑）」と驚きつつ「これも皆さんがサモーン・シャケキスタンチンを愛してくれたからです！本当に幸せものですね、ありがとうございます！仙台のイベントが、たくさんの笑顔であふれる事を願っています。『クリスマスにはシャケを食え?!』と呼びかけていた。
■クリスマスにはシャケを食え!!!「全スーパー戦隊展」仙台会場開催記念“サモーン・シャケキスタンチン”クリスマススペシャルグリーティング
日程：12月23日〜12月25日
時間：10：00〜10：20、11：00〜11：20、12：00〜12：20、14：00〜14：20、15：00〜15：20、16：00〜16：20（各日全6回）