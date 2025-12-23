暖かさと快適さを日常に。裏起毛で心地よい【ニューバランス】のダブルニットフーディがAmazonに登場中‼
環境にやさしいリサイクル素材。シンプルで使いやすい定番パーカー【ニューバランス】のダブルニットフーディがAmazonに登場!
ニューバランスのダブルニットフーディは、シンプルなデザインと快適な着心地を兼ね備えた大人のための定番アイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ダブルニットスウェット素材を使用し、裏起毛による柔らかな肌触りで寒い季節でも暖かさを提供する。
サイズはSから2XLまで幅広く展開し、標準的なフィット感で日常使いに最適。着丈や胸囲など細部まで計算されたシルエットが、動きやすさとスタイルのバランスを実現している。
素材にはリサイクルポリエステル100パーセントを採用し、環境への配慮も忘れない。洗濯機で手軽にケアできる点も魅力だ。
ファッションカテゴリーで人気を集める一着。日常のワードローブに取り入れやすく、カジュアルからスポーツシーンまで幅広く活躍する。
