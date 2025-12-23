タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムを更新。ママ友と共にクリスマスシーズンにぴったりの料理を作ったことを報告しました。



小倉さんはインスタグラムで「ママ友とシュトーレンとフォカッチャを焼きに行きました」綴り、ビーフシチューと共に手作りフォカッチャが切り分けられた写真を投稿。クリスマスツリー柄のランチョンマットと紙ナプキンが添えられ、クリスマスパーティーのようなテーブルコーディネートが施されています。







続けて、ナッツやドライフルーツがぎっしり詰まったドイツ発祥の伝統的なクリスマスシーズンの菓子「シュトーレン」の写真も併せて投稿。







「月に一回集まってパンを焼きながら、ず〜っと話が止まらない会です笑」「お昼だからノンアルコールで乾杯」と投稿。



多忙な日々のなか、ママ友と楽しいひとときを過ごしたことが伝わるこの投稿に、「ママ友とシュトーレンにフォカッチャだなんて、ステキ過ぎます！」「幸せな時間ですね」とのコメントが寄せられた一方、「こんなに上手に出来るなんて…びっくりです」「えっ！ここはホテル？」と本格的な手作り料理に驚きの声が上がっています。

