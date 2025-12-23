11·î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Çä¾å¹â2.8¡óÁý¡¡²Á³Ê¾å¾ºÍ×°ø¡¢ÀáÌó¤Ç¹ØÆþ¸ºÂ³¤¯
¡¡ÆüËÜ¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¶¨²ñ¤¬23ÆüÈ¯É½¤·¤¿11·î¤ÎÁ´¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼Çä¾å¹â¤Ï¡¢´ûÂ¸Å¹¥Ù¡¼¥¹¤ÇÁ°Ç¯Æ±·îÈæ2.8¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢9¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃÍ¾å¤²¤ÇÅ¹Æ¬²Á³Ê¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¶¨²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÀáÌó»Ö¸þ¤ò¼õ¤±¡¢¿©ÎÁÉÊ¤ÏÇã¤¤¾å¤²ÅÀ¿ô¤Î¸º¾¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á´Å¹¥Ù¡¼¥¹¤ÎÈÎÇä³Û¤Ï1Ãû963²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£ÉôÌçÊÌ¤Ç¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤¬2.7¡óÁý¤¨¤¿¡£¥³¥á¤Ï¹ØÆþÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²Á³Ê¹âÆ¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤Ï¿¤Ó¤¿¡£ÂåÂØ¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÌÍÎà¤ä¿©¥Ñ¥ó¡¢Ìß¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢½©¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤µ¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥ï¥¤¥ó¤Î¿·¼ò¡Ö¥Ü¡¼¥¸¥ç¥ì¡¦¥Ì¡¼¥Ü¡¼¡×¤¬11·î20Æü¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ü¡¼¥¸¥ç¥ì»Ô¾ì¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤ª¤êÇä¤ê¾å¤²¤ÏÍî¤Á¤¿¡£