毎日の食事をスピーディーに。解凍も均一に仕上げる【パナソニック】の電子レンジがAmazonに登場中‼
キッチンに映えるメタルブラック。シンプルで使いやすい電子レンジ【パナソニック】の電子レンジがAmazonに登場!
パナソニックの電子レンジは、キッチン空間に調和する「メタルブラック」デザインを採用した電子レンジ。落ち着いたトーンとすっきりとしたメタリックな外観で、シンプルながらも高級感を演出する。
「1000ワットインバーター」により、ごはんを約1分でスピーディーにあたため、毎日の食事準備を効率化。幅321ミリメートルのワイドな庫内は大きめのお弁当も収納可能で、使い勝手に優れている。独自の「スクリューアンテナ」がマイクロ波を攪拌し、解凍ムラを抑えることで食材を均一に仕上げる。
光る文字液晶とシンプルなボタン、ダイヤル操作で加熱時間や仕上がり、解凍重量を直感的に設定できる。
プッシュボタンでドアを開閉でき、フラットな庫内は汚れをさっと拭き取りやすい仕様。日常使いに最適な機能とデザインを兼ね備えた一台。
