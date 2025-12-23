【3か月予報】気温は北日本では平年並か高い 降水量は東・西日本太平洋側と沖縄・奄美では少なく、西日本日本海側では平年並か少ない見込み【気象庁 2026年1月～3月】
2026年1月～3月の天候はどうなる？
気象庁はきょう23日（火）に、2026年1月～3月の全国の天候の見通しを発表しました。
寒気の影響を受けにくいため、北日本では平年並みか高い気温になりそうです。
降水量は低気圧の影響を受けにくくなることで、東日本と西日本の太平洋側、そして沖縄・奄美で少なくなる見込みです。降雪量はほぼ平年並みでしょう。
【画像①】は2026年1月～3月の全国の平均気温予想、【画像②】は降雪量の予想です。
1月の天候は？
・北日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。
・東・西日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。
・北日本太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・東・西日本太平洋側では、低気圧の影響を受けにくいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。
・沖縄・奄美では、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
【画像③】【画像④】は１月の全国の平均気温・降水量の予想です。
2月の天候は？
・北日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。
・東日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。
・西日本日本海側では、低気圧の影響を受けにくいため、平年に比べ曇りや雪または雨の日が少ないでしょう。
・北日本太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・東・西日本太平洋側では、低気圧の影響を受けにくいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。
・沖縄・奄美では、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
【画像⑤】【画像⑥】は2月の全国の平均気温・降水量の予想です。
3月の天候は？
・北日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。
・東・西日本日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。
・北日本太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・東・西日本太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・沖縄・奄美では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
【画像⑦】【画像⑧】は3月の全国の平均気温・降水量の予想です。
各地域ごとの予報は？
北海道地方
寒気の影響を受けにくいため、向こう３か月の平均気温は、平年並か高いでしょう。向こう３か月の降水量は、ほぼ平年並の見込みです。北海道日本海側の向こう３か月の降雪量は、ほぼ平年並の見込みです。
東北地方
寒気の影響を受けにくいため、向こう３か月の平均気温は、平年並か高いでしょう。向こう３か月の降水量は、ほぼ平年並の見込みです。東北日本海側の向こう３か月の降雪量は、ほぼ平年並の見込みです。
関東甲信地方
向こう３か月の降水量は、低気圧の影響を受けにくいため、少ないでしょう。
東海地方
向こう３か月の降水量は、低気圧の影響を受けにくいため、少ないでしょう。
北陸地方
向こう３か月の平均気温は、ほぼ平年並でしょう。向こう３か月の降水量は、ほぼ平年並の見込みです。向こう３か月の降雪量は、ほぼ平年並の見込みです。
近畿地方
向こう３か月の降水量は、近畿太平洋側では、低気圧の影響を受けにくいため少ないでしょう
中国地方
向こう３か月の降水量は、山陽では、低気圧の影響を受けにくいため少ないでしょう。
四国地方
向こう３か月の降水量は、低気圧の影響を受けにくいため、少ないでしょう。
九州北部地方（山口県含む）
向こう３か月の降水量は、冬を中心に低気圧の影響を受けにくいため、少ないでしょう。
九州南部・奄美地方
向こう３か月の降水量は、冬を中心に低気圧の影響を受けにくいため、少ないでしょう。
沖縄地方
向こう３か月の降水量は、低気圧や前線の影響を受けにくいため、少ないでしょう。