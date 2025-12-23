2026年1月～3月の天候はどうなる？

気象庁はきょう23日（火）に、2026年1月～3月の全国の天候の見通しを発表しました。

【写真を見る】【3か月予報】気温は北日本では平年並か高い 降水量は東・西日本太平洋側と沖縄・奄美では少なく、西日本日本海側では平年並か少ない見込み【気象庁 2026年1月～3月】

寒気の影響を受けにくいため、北日本では平年並みか高い気温になりそうです。

降水量は低気圧の影響を受けにくくなることで、東日本と西日本の太平洋側、そして沖縄・奄美で少なくなる見込みです。降雪量はほぼ平年並みでしょう。

【画像①】は2026年1月～3月の全国の平均気温予想、【画像②】は降雪量の予想です。

1月の天候は？

・北日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。

・東・西日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。

・北日本太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

・東・西日本太平洋側では、低気圧の影響を受けにくいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。

・沖縄・奄美では、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。



【画像③】【画像④】は１月の全国の平均気温・降水量の予想です。

2月の天候は？

・北日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。

・東日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。

・西日本日本海側では、低気圧の影響を受けにくいため、平年に比べ曇りや雪または雨の日が少ないでしょう。

・北日本太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

・東・西日本太平洋側では、低気圧の影響を受けにくいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。

・沖縄・奄美では、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。



【画像⑤】【画像⑥】は2月の全国の平均気温・降水量の予想です。

3月の天候は？

・北日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。

・東・西日本日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。

・北日本太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

・東・西日本太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

・沖縄・奄美では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。



【画像⑦】【画像⑧】は3月の全国の平均気温・降水量の予想です。

各地域ごとの予報は？

北海道地方

寒気の影響を受けにくいため、向こう３か月の平均気温は、平年並か高いでしょう。向こう３か月の降水量は、ほぼ平年並の見込みです。北海道日本海側の向こう３か月の降雪量は、ほぼ平年並の見込みです。

東北地方

寒気の影響を受けにくいため、向こう３か月の平均気温は、平年並か高いでしょう。向こう３か月の降水量は、ほぼ平年並の見込みです。東北日本海側の向こう３か月の降雪量は、ほぼ平年並の見込みです。

関東甲信地方

向こう３か月の降水量は、低気圧の影響を受けにくいため、少ないでしょう。

東海地方

向こう３か月の降水量は、低気圧の影響を受けにくいため、少ないでしょう。

北陸地方

向こう３か月の平均気温は、ほぼ平年並でしょう。向こう３か月の降水量は、ほぼ平年並の見込みです。向こう３か月の降雪量は、ほぼ平年並の見込みです。

近畿地方

向こう３か月の降水量は、近畿太平洋側では、低気圧の影響を受けにくいため少ないでしょう

中国地方

向こう３か月の降水量は、山陽では、低気圧の影響を受けにくいため少ないでしょう。

四国地方

向こう３か月の降水量は、低気圧の影響を受けにくいため、少ないでしょう。

九州北部地方（山口県含む）

向こう３か月の降水量は、冬を中心に低気圧の影響を受けにくいため、少ないでしょう。

九州南部・奄美地方

向こう３か月の降水量は、冬を中心に低気圧の影響を受けにくいため、少ないでしょう。

沖縄地方

向こう３か月の降水量は、低気圧や前線の影響を受けにくいため、少ないでしょう。