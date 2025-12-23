teenage engineering、憧れ価格でしたというあなたもサンキュー（3万9000円）です。

北欧が生んだ、世界で最も「所有欲をバグらせる」楽器・ガジェットメーカー、teenage engineering（ティーンエイジ・エンジニアリング）。

teenage engineering、遊び心とクールさが同居したラインナップで名機揃い

Image: Media Integration

その洗練されたデザインと唯一無二のコンセプトに惚れつつも、「でも、お高いんでしょう？」と指をくわえて見ていた皆さんに、最高のクリスマスプレゼント（というか、もはやお年玉）が届きました。

メディア・インテグレーションが仕掛ける、2025年を締めくくる超弩級の運試し。それが「teenage engineering LUCKY BAG 2025」です。

LUCKY BAG 2025（MIオンラインストア限定12/26まで）

「中身がわかっている」という安心感、それ以上のバグ。

福袋といえば「何が入っているかわからない」のが醍醐味ですが、今回のLUCKY BAG、メインディッシュがすでに明かされています。

あのサンプラーは必ず手に入る

なんと、あの「EP-1320 medieval」が必ず入っているんです。

Image: Media Integration

EP-1320 medieval：通常価格 5万5000円

LUCKY BAG 2025：販売価格 3万9000円

…お気づきでしょうか。単体で買うより1万6000円も安い。

計算が合いません。中世ヨーロッパをテーマにした「世界初の魔法のサンプラー」を手に入れる絶好のチャンスなだけでなく、そこにさらにteenage engineeringの製品やアクセサリーがランダムで組み合わされるというのだから、もはや「得」しか入っていません。

2025年最後の「4日間」限定勝負

このラッキーバッグ、手に入れられるのはMIオンラインストア限定。しかも期間がめちゃくちゃタイトです。

販売期間：2025年12月23日（火）〜12月26日（金）まで

わずか4日間。迷っている暇はありません。 中世の騎士のような勇気を持って、ポチるかポチらないか。2025年の徳をここで一気に使い果たすのも、悪くない選択じゃないですか？

どのアクセサリーが届くかは、届いてからのお楽しみ。自分へのご褒美に、あるいは来年のクリエイティビティへの投資に。

さあ、特設サイトへ急ぎましょう！

MIオンラインストア：teenage engineering LUCKY BAG 2025