お笑い芸人の江頭2:50さんが自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。

江頭さんが経験した「心の病」について明かしました。



ナインティナイン（岡村隆史さん・矢部浩之さん）とのトークの中で、江頭2:50さんは「今だから俺言うけど…岡村と俺、同じ病気（心の病）だったのよ」と、切り出します。更に、江頭2:50さんは「絶対公表しないって思ってた」と、続けます。





江頭さんの闘病期間は「3年ぐらい」にわたったそうです。その間も仕事は続けていたようですが、「寝れないのよ。薬が合わないから、（薬が）会うまで3年ぐらいかかるからね」と苦労を明かしました。



そして「心の病」について、「俺、（病気になった）キッカケがはっきりしてて。」と、告白。

「俺誕生日の日に、毎年、マイク1本でトークライブやってたのよ」と明かし、中野ZEROホールでのライブの際に「大変もういろんなことが起きちゃって。台本を覚えるどころじゃなかったのよ。そして、どうぞって（舞台に）出て、1人で喋ってたら、完全にポーンって抜けて。（客が）1200人いるのにだよ。」と、ライブが途中で終了になった事を明かし「それからもう、直滑降に落ちていくのよ。」と、自身の経験を振り返りました。







江頭2:50さんは自身の闘病体験について「俺、入院してたのよ。そしたら所さんのダーツの旅を病室で1人で見てたの」と語りました。

「そしたら『第1村人発見！』ってあるじゃん。それでディレクターが『いいですか？おじさん』って言って、（おじさんが）こっち向いたら、鼻にティッシュをつけた『花粉症』（の人だった）」と、説明。

そして、「（鼻にティッシュを差し込んだままのおじさんが）『すいません。何ですか？』みたいな感じで（話してきて）。それ見てもう大爆笑したのよ。そしたら、『え、俺もう笑えるんだ』って。」と、江頭2:50さんは、笑いによって心が救われた瞬間を振り返ります。

「それからスコーンと良くなって。もう完全にそれきっかけ。お笑いの力ってすげえなと思った」と江頭さんは笑いの持つ治癒力を実感したと話しました。





江頭さんの経験は、心の病に苦しむ人々にとって、笑いが持つ力と回復への希望を示す貴重な証言となっています。







